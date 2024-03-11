Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня

Вдень температура коливатиметься від 3° до 8° тепла

11 березня буде хмарно з проясненнями. У низці областей пройде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У понеділок вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у західних, місцями Одеській та Вінницькій областях пройде дощ. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У західних областях вдень місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі переважно становитиме 1-6° морозу. У південно-західній частині вночі очікується 0-5° тепла. А на північному сході до опуститься до 9° морозу.

Вдень температура коливатиметься від 3° до 8° тепла. На Закарпатті підніметься до 14° тепла. На південному заході передбачається 5-10° тепла.

На Київщині хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме 1-6° морозу вночі та 3-8° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 2-4° морозу вночі та 4-6° тепла вдень.