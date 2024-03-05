Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня

Вдень температура повітря становитиме 5-10° тепла

5 березня в низці областей пройде невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У вівторок буде хмарно з проясненнями. У більшості західних областях місцями пройде невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. На решті території опадів не передбачається.

Вітер переважно південно-східний, східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі переважно коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. На сході передбачається від 3° морозу до 1° тепла.

Вдень температура становитиме 5-10° тепла. У західних областях, на півдні Одещини та в Криму очікується 11-16° тепла.

На Київщині хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Удень очікується 5-10° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0° вночі та 7-9° тепла вдень.