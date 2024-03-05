Головна Новини
search button user button menu button

Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вдень температура повітря становитиме 5-10° тепла

5 березня в низці областей пройде невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок буде хмарно з проясненнями. У більшості західних областях місцями пройде невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. На решті території опадів не передбачається.

Вітер переважно південно-східний, східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. На сході передбачається від 3° морозу до 1° тепла.

Вдень температура становитиме 5-10° тепла. У західних областях, на півдні Одещини та в Криму очікується 11-16° тепла.

Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня фото 1

На Київщині хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Удень очікується 5-10° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0° вночі та 7-9° тепла вдень.

Читайте також: День енергоефективності. Які свята відзначаємо 5 березня
Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
5 лютого, 05:50
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
6 лютого, 06:10
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
7 лютого, 04:50
Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
9 лютого, 04:50
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
12 лютого, 05:20
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
13 лютого, 06:10
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
16 лютого, 05:51
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
27 лютого, 06:30
РФ заявила про масовану атаку безпілотників на Крим
РФ заявила про масовану атаку безпілотників на Крим
3 березня, 05:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал»
24K
Через два роки війни дружина Шмигаля зареєструвала підприємство з капіталом у 30 млн
21K
Одружився з підлеглою. НАЗК склало протокол на міського голову з Хмельниччини
13K
Ввічливий, але п’яний. Столичний прокурор втратив посаду через… повітряну тривогу
9847
Колишня очільниця МЗС Австрії пояснила, чому вирішила поселитись поближче до Путіна
7952
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч

Новини

Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Сьогодні, 04:50
День енергоефективності. Які свята відзначаємо 5 березня
Сьогодні, 00:05
Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
Вчора, 18:43
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Вчора, 12:01
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
Вчора, 05:20
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua