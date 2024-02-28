Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого

У західних регіонах та на Одещині очікується тепла погода

У середу, 28 лютого в Україні буде невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Температура у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла; в західних та Одеській областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

На Київщині 28 лютого очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний , 5-10 м/с.

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Температура в Київській області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

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