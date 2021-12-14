Макрон поговорив з Путіним про Україну перед зустріччю із Зеленським

Путін поскаржився французькому колезі на нібито порушення Мінських угод з боку України

Еммануель Макрон збирається зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у середу, 15 грудня

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, у якій, зокрема, обговорили Україну. Про це інформує сайт Кремля.

Повідомляється, що Путін поскаржився французькому колезі на нібито порушення Мінських угод з боку України. За його словами, Київ нібито загострює обстановку на лінії зіткнення при «потуранні ряду західних країн», які до того ж «накачують Україну сучасною зброєю».

Крім того, Путін заявив про необхідність вироблення юридично зафіксованих гарантій, які виключили б вступ України до НАТО.

Сьогодні також Путін поскаржився президенту Фінляндії на Україну та знову заговорив про НАТО.

Як відомо, 10 грудня Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».

Також Макрон заявив, що «нормандський формат» зберігає свою актуальність.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон збирається зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у середу, 15 грудня. Також він планує переговори з очільником Росії Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що Макрон проведе перемовини із Зеленським та Путіним.

На днях лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між РФ і Україною. Вони виступили за відновлення переговорів у «нормандському форматі».

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

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