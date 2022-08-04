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Японія надасть Україні безпілотники та фургони

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 16:10 glavcom.ua
Японія надасть Україні безпілотники та фургони
Міноборони Японії заявило, що надаватиме допомогу Україні в межах своїх можливостей
фото ілюстративне

Країна вже передала бронежилети, каски та захисні костюми 

Уряд Японії анонсував черговий пакет допомоги Україні. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони країни.

«Цього разу, враховуючи потреби української сторони, ми передамо споживчі транспортні засоби (фургони). Крім того, додатково передамо невеликі безпілотники», – йдеться у повідомленні.

В міноборони нагадали, що раніше Японія передавала Україні бронежилети, каски, захисні маски, костюми (хімічного, – ред.) захисту та невеликі дрони.

«Міністерство оборони та Сили самооборони й далі реалізуватимуть допомогу Україні в межах своїх можливостей», – додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Японія затвердила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Загалом під санкції Японії вже потрапили близько 800 громадян Росії, Білорусії, «ЛНР» та «ДНР», а також близько 300 російських компаній та організацій.

Також Японія допоможе Україні зі зберіганням зерна.

Крім цього, країна виділила $166 млн допомоги Україні.

Уряд Японії буде взаємодіяти з країнами G20, які після повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не ввели санкції проти країни агресора. При цьому в Токіо вже ухвалили декілька пакетів обмежень щодо Москви.

До слова, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.

Теги: окупанти росія війна в Україні Україна Японія

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