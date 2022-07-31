ЗСУ «приземлили» ворожий безпілотник (фото, відео)

Безпілотник здійснював розвідку

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили російський безпілотник типу «Птеро». Про це повідомляє Повітряне командування «Центр».

«Сьогодні 31 липня воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Центр» Повітряних Сил, які виконують бойові завдання у визначеному районі влучним пострілом «приземлили» черговий безпілотний літальний апарат ймовірно типу «Птеро», – йдеться в повідомленні.

Заначається, що БПЛА мав здійснити дорозвідку з метою коригування окупантів. Також вказано, що дрон візуально схожий на «Орлан-10».

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До слова, триває 158 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Чарівного, Оріхова та Кам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Оріхова та Новояковлівки.