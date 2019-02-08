Безсмертний запропонував декриміналізувати легкі наркотики



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Роман Безсмертний вважає, що правоохоронцям слід спрямувати зусилля передусім на боротьбу з тими, хто використовує наркотики з метою збуту Фото: Roman Bezsmertnyi / facebook.com

На думку кандидата у президенти, існуюча система тотальної заборони лише створює простір для корупції

Кандидат у президенти України, голова партії «РУХ +380» Роман Безсмертний у своїй програмі, яку подавав для реєстрації у ЦВК, пропонує декриміналізацію легких наркотиків. Про це написано у розділі «Особисте життя» програми кандидата Безсмертного.

«Декриміналізація легких наркотиків за прикладом інших розвинених країн, проведення необхідних роз’яснювальних та інформаційних кампаній щодо ризиків вживання наркотичних речовин. Існуюча система тотальної заборони лише створює простір для корупції», – ідеться в документі.

У коментарі «Главкому» політик розповів, що йдеться про те, аби відповідальність за зберігання легких наркотиків у невеликій кількості, які використовуються без мети збуту, перевести з кримінальної в адміністративну. Він звернув увагу, що сьогодні Кримінальний кодекс передбачає покарання за зберігання легких наркотиків без мети збуту на термін від двох по п’яти років.

«У нашій країні це величезне поле для корупції, передусім з боку правоохоронних органів. Людей затримують, для прикладу, з кількома грамами канабісу, ще якийсь обсяг підкидують, шантажують відкриттям кримінальної справи і тюремним ув’язненням. А далі створюються умови, за яких людина ладна відкупитися будь-якою сумою лиш би її не прирівнювали до кримінального злочинця і не посадили на кілька років», - сказав Безсмертний.

Кандидат в президенти вважає, що правоохоронним органам слід спрямувати зусилля передусім на боротьбу з тими, хто використовує наркотики з метою збуту.

Безсмертний також зауважив, що справою фахівців має бути визначення гранично допустимих об’ємів зберігання легких наркотиків. На сьогодні в Україні порогом кримінальної відповідальності є 5 грамів, і це один з найнижчий показників серед країн Європи.

На переконання політика, тема декриміналізації – це річ, яка зараз є «вкрай необхідною і з суспільної, і з медичної точки зору». «Адже це також дозволяє зняти напругу в умовах проблем з медичним забезпеченням. Ні для кого уже не секрет, що канабіс може використовуватися як знеболювальне при багатьох важких хворобах, в тому числі від раку. Розвинені країни уже давно на законодавчому рівні дозволили використовувати його для потреб науки і медицини. А ми навіть тут продовжуємо топтатися на місці і створюємо величезний розрив між державою і реальними потребами суспільства», – сказав Безсмертний.