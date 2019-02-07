Безсмертний прогнозує, що нові антикорупційні органи не запрацюють



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку Романа Безсмертного, так зване, «перезавантаження антикорупційних органів» теж нічого не дасть

Допущена помилка у самому фундаменті, вважає політик

Щоб запрацювали новостворені антикорупційні органи, необхідно внести зміни до Конституції України та ухвалити низку законів. Про це в інтерв’ю «Gazeta.ua» заявив голова партії, кандидат у президенти України Роман Безсмертний.

Боротьба з корупцією має починатися із глибоких інституційних змін, щоб знищити ґрунт для корупції, а не долати її наслідки.

«Треба проводити набагато глибші інституційні зміни. Допущена помилка у самому фундаменті. Можна зараз створити ще три НАБУ і чотири НАЗК, але результату не буде. Воно не може працювати на старій інституційній основі. Ви бачили ці структури у Конституції України? Їх там нема, вони не відповідають нормам Основного Закону», - сказав політик.

На думку Безсмертного, так зване «перезавантаження антикорупційних органів», як цього вимагають зараз активісти, теж нічого не дасть. Безсмертний переконаний: якщо не запрацюють Антимонопольний комітет, Фонд держмайна, не буде децентралізації повноважень і коштів, якщо не буде справедливого суду, годі очікувати на позитивний результат.

«Якщо не знищити ґрунт для корупції, то нові корупціонери, як гриби, з’являться дуже швидко», - вважає кандидат у президенти.

Безсмертний зазначив, що в цьому процесі одну з провідних ролей має відіграти двопалатний парламент.

«Ключовим антикорупційним органом має бути антикорупційний комітет у складі Верхньої палати парламенту. Його членами мають бути люди, не молодші за 50 років, з досвідом роботи, практикою. Це мають бути люди, яким від життя, крім правди та істини, нічого не треба», - зауважив політик.