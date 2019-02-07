  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Кандидати на посаду президента України 2019: список

    • Розсилка
    Реєстрація кандидатів у президенти закінчується 8 лютого - Кандидати на посаду президента України 2019: список
    Реєстрація кандидатів у президенти закінчується 8 лютого

    ЦВК вже зареєструвала 41 кандидата

    Центральна виборча комісія (ЦВК) України вже зареєструвала 41 кандидата на пост президента України.

    Як відомо, реєстрація кандидатів розпочалася 31 грудня 2018 року.

    3 лютого 2019 року прийом документів завершився. Після отримання документів від кандидата ЦВК має 5 днів аби прийняти рішення щодо його реєстрації. Таким чином, реєстрація кандидатів закінчується 8 лютого.

    Першого кандидата у президенти ЦВК зареєструвала 4 січня 2019 року, ним став Ігор Шевченко. Наразі вже зареєстровано 41 кандидата, серед яких 16 народних депутатів. 19 кандидатів йдуть на вибори як самовисуванці, інші - від партій.

    Читайте також

    Наразі зареєстрованими кандидатами у президенти є:

    Ігор Шевченко (президент благодійної організації «Успішна Україна», самовисування);

    Сергій Каплін (нардеп, суб’єкт висування – «Соціал-демократична партія»),

    Валентин Наливайченко (екс-глава СБУ, суб’єкт висування –«Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість»);

    Віталій Скоцик (екс-голова Аграрної партії, самовисування);

    Андрій Садовий (мер Львова, суб’єкт висування – «Об’єднання «Самопоміч»);

    Євген Мураєв (нардеп, суб’єкт висування - партія «Наші»);

    Анатолій Гриценко (суб’єкт висування - партія «Громадянська позиція»);

    Віталій Купрій (нардеп, самовисування);

    Геннадій Балашов (підприємець, суб’єкт висування - партія «5.10»);

    Ольга Богомолець (нардеп, самовисування);

    Олександр Шевченко (нардеп, суб’єкт висування - партія «УКРОП»);

    Роман Насіров (екс-глава ДФС, самовисування);

    Юрій Бойко (нардеп, самовисування);

    Олег Ляшко (нардеп, суб’єкт висування – «Радикальна партія Олега Ляшка»);

    Аркадій Корнацький (нардеп, самовисування);

    Олександр Вілкул (нардеп, суб’єкт висування – «Опозиційний блок - партія миру та розвитку»);

    Юлія Тимошенко (нардеп, суб’єкт висування – «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»);

    Дмитро Добродомов (нардеп, суб’єкт висування – «Громадський рух «Народний контроль»);

    Олександр Мороз (пенсіонер, суб’єкт висування – «Соціалістична партія Олександра Мороза»);

    Ілля Кива (суб’єкт висування - Соціалістична партія України);

    Руслан Кошулинський (суб’єкт висування - Всеукраїнське об’єднання «Свобода»);

    Олександр Данилюк (самовисування);

    Сергій Тарута (нардеп, суб’єкт висування - партія «Основа»);

    Володимир Зеленський (партія «Слуга народу»);

    Інна Богословська (самовисування);

    Ігор Смешко (екс-глава СБУ);

    Юрій Дерев'янко (нардеп, суб'єкт висування - партія «Воля»);

    Микола Габер (голова Патріотичної партії України, самовисування);

    Роман Безсмертний (самовисування);

    Віктор Бондар (нардеп, суб'єкт висування - глава партії «Відродження»).

    Сергій Носенко (самовисування);

    Віктор Кривенко (нардеп, суб'єкт висування - політична партія «Народний рух України»);

    Сергій Кривонос (суб'єкт висування - політична партія «Воїни АТО»);

    Руслан Ригованов (самовисування);

    Андрій Новак (суб'єкт висування - політична партія «Патріот»);

    Василь Жравльов (суб'єкт висування - політична партія «Справедливість»);

    Юрій Тимошенко (нардеп, самовисування);

    Петро Порошенко (самовисування);

    Юрій Кармазін (самовисування);

    Юлія Литвиненко (самовисування);

    Олександр Ващенко (самовисування).

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
    Читайте також
    ЦВК Юлія Тимошенко ДФС СБУ Олег Ляшко Опозиційний блок вибори Свобода Роман Безсмертний Олександр Данилюк партії Євген Мураєв Сергій Тарута Володимир Зеленський УКРОП Віталій Скоцик Воля Соціалістична партія Анатолій Гриценко президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ