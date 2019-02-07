Кандидати на посаду президента України 2019: список



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Реєстрація кандидатів у президенти закінчується 8 лютого

ЦВК вже зареєструвала 41 кандидата

Центральна виборча комісія (ЦВК) України вже зареєструвала 41 кандидата на пост президента України.

Як відомо, реєстрація кандидатів розпочалася 31 грудня 2018 року.

3 лютого 2019 року прийом документів завершився. Після отримання документів від кандидата ЦВК має 5 днів аби прийняти рішення щодо його реєстрації. Таким чином, реєстрація кандидатів закінчується 8 лютого.

Першого кандидата у президенти ЦВК зареєструвала 4 січня 2019 року, ним став Ігор Шевченко. Наразі вже зареєстровано 41 кандидата, серед яких 16 народних депутатів. 19 кандидатів йдуть на вибори як самовисуванці, інші - від партій.

Наразі зареєстрованими кандидатами у президенти є:

Ігор Шевченко (президент благодійної організації «Успішна Україна», самовисування);

Сергій Каплін (нардеп, суб’єкт висування – «Соціал-демократична партія»),

Валентин Наливайченко (екс-глава СБУ, суб’єкт висування –«Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість»);

Віталій Скоцик (екс-голова Аграрної партії, самовисування);

Андрій Садовий (мер Львова, суб’єкт висування – «Об’єднання «Самопоміч»);

Євген Мураєв (нардеп, суб’єкт висування - партія «Наші»);

Анатолій Гриценко (суб’єкт висування - партія «Громадянська позиція»);

Віталій Купрій (нардеп, самовисування);

Геннадій Балашов (підприємець, суб’єкт висування - партія «5.10»);

Ольга Богомолець (нардеп, самовисування);

Олександр Шевченко (нардеп, суб’єкт висування - партія «УКРОП»);

Роман Насіров (екс-глава ДФС, самовисування);

Юрій Бойко (нардеп, самовисування);

Олег Ляшко (нардеп, суб’єкт висування – «Радикальна партія Олега Ляшка»);

Аркадій Корнацький (нардеп, самовисування);

Олександр Вілкул (нардеп, суб’єкт висування – «Опозиційний блок - партія миру та розвитку»);

Юлія Тимошенко (нардеп, суб’єкт висування – «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»);

Дмитро Добродомов (нардеп, суб’єкт висування – «Громадський рух «Народний контроль»);

Олександр Мороз (пенсіонер, суб’єкт висування – «Соціалістична партія Олександра Мороза»);

Ілля Кива (суб’єкт висування - Соціалістична партія України);

Руслан Кошулинський (суб’єкт висування - Всеукраїнське об’єднання «Свобода»);

Олександр Данилюк (самовисування);

Сергій Тарута (нардеп, суб’єкт висування - партія «Основа»);

Володимир Зеленський (партія «Слуга народу»);

Інна Богословська (самовисування);

Ігор Смешко (екс-глава СБУ);

Юрій Дерев'янко (нардеп, суб'єкт висування - партія «Воля»);

Микола Габер (голова Патріотичної партії України, самовисування);

Роман Безсмертний (самовисування);

Віктор Бондар (нардеп, суб'єкт висування - глава партії «Відродження»).

Сергій Носенко (самовисування);

Віктор Кривенко (нардеп, суб'єкт висування - політична партія «Народний рух України»);

Сергій Кривонос (суб'єкт висування - політична партія «Воїни АТО»);

Руслан Ригованов (самовисування);

Андрій Новак (суб'єкт висування - політична партія «Патріот»);

Василь Жравльов (суб'єкт висування - політична партія «Справедливість»);

Юрій Тимошенко (нардеп, самовисування);

Петро Порошенко (самовисування);

Юрій Кармазін (самовисування);

Юлія Литвиненко (самовисування);

Олександр Ващенко (самовисування).