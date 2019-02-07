Кандидати на посаду президента України 2019: список
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ЦВК вже зареєструвала 41 кандидата
Центральна виборча комісія (ЦВК) України вже зареєструвала 41 кандидата на пост президента України.
Як відомо, реєстрація кандидатів розпочалася 31 грудня 2018 року.
3 лютого 2019 року прийом документів завершився. Після отримання документів від кандидата ЦВК має 5 днів аби прийняти рішення щодо його реєстрації. Таким чином, реєстрація кандидатів закінчується 8 лютого.
Першого кандидата у президенти ЦВК зареєструвала 4 січня 2019 року, ним став Ігор Шевченко. Наразі вже зареєстровано 41 кандидата, серед яких 16 народних депутатів. 19 кандидатів йдуть на вибори як самовисуванці, інші - від партій.
Наразі зареєстрованими кандидатами у президенти є:
Ігор Шевченко (президент благодійної організації «Успішна Україна», самовисування);
Сергій Каплін (нардеп, суб’єкт висування – «Соціал-демократична партія»),
Валентин Наливайченко (екс-глава СБУ, суб’єкт висування –«Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість»);
Віталій Скоцик (екс-голова Аграрної партії, самовисування);
Андрій Садовий (мер Львова, суб’єкт висування – «Об’єднання «Самопоміч»);
Євген Мураєв (нардеп, суб’єкт висування - партія «Наші»);
Анатолій Гриценко (суб’єкт висування - партія «Громадянська позиція»);
Віталій Купрій (нардеп, самовисування);
Геннадій Балашов (підприємець, суб’єкт висування - партія «5.10»);
Ольга Богомолець (нардеп, самовисування);
Олександр Шевченко (нардеп, суб’єкт висування - партія «УКРОП»);
Роман Насіров (екс-глава ДФС, самовисування);
Юрій Бойко (нардеп, самовисування);
Олег Ляшко (нардеп, суб’єкт висування – «Радикальна партія Олега Ляшка»);
Аркадій Корнацький (нардеп, самовисування);
Олександр Вілкул (нардеп, суб’єкт висування – «Опозиційний блок - партія миру та розвитку»);
Юлія Тимошенко (нардеп, суб’єкт висування – «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»);
Дмитро Добродомов (нардеп, суб’єкт висування – «Громадський рух «Народний контроль»);
Олександр Мороз (пенсіонер, суб’єкт висування – «Соціалістична партія Олександра Мороза»);
Ілля Кива (суб’єкт висування - Соціалістична партія України);
Руслан Кошулинський (суб’єкт висування - Всеукраїнське об’єднання «Свобода»);
Олександр Данилюк (самовисування);
Сергій Тарута (нардеп, суб’єкт висування - партія «Основа»);
Володимир Зеленський (партія «Слуга народу»);
Інна Богословська (самовисування);
Ігор Смешко (екс-глава СБУ);
Юрій Дерев'янко (нардеп, суб'єкт висування - партія «Воля»);
Микола Габер (голова Патріотичної партії України, самовисування);
Роман Безсмертний (самовисування);
Віктор Бондар (нардеп, суб'єкт висування - глава партії «Відродження»).
Сергій Носенко (самовисування);
Віктор Кривенко (нардеп, суб'єкт висування - політична партія «Народний рух України»);
Сергій Кривонос (суб'єкт висування - політична партія «Воїни АТО»);
Руслан Ригованов (самовисування);
Андрій Новак (суб'єкт висування - політична партія «Патріот»);
Василь Жравльов (суб'єкт висування - політична партія «Справедливість»);
Юрій Тимошенко (нардеп, самовисування);
Петро Порошенко (самовисування);
Юрій Кармазін (самовисування);
Юлія Литвиненко (самовисування);
Олександр Ващенко (самовисування).
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