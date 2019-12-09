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    Білий дім хоче організувати зустріч Трампа і Лаврова

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    Білий дім хоче організувати зустріч Трампа і Лаврова

    Раніше повідомлялося про зустріч з Лавровим держсекретаря США Майка Помпео

    Білий дім працює над організацією зустрічі американського президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

    Про це сказав Радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн телеканалу CBS.

    За його словами, серед тем для обговорення сторін - контроль над озброєннями. О'Браєн зазначив, що зустріч готується за принципом взаємності, оскільки під час візиту держсекретаря США Майка Помпео в Москву його прийняв російський президент Володимир Путін.

    "Почекаємо-побачимо. Але я думаю, існує можливість того, що зустріч відбудеться. Ми над цим працюємо", - сказав О'Браєн.

    Проте час візиту ще не відомий. Крім того, офіційних оголошень з приводу зустрічі Лаврова і Трампа ще не було. Також поки в офіційному розкладі Білого дому і держдепартаменту на наступний тиждень зустрічі з Лавровим немає.

    США президент час
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