Білл Гейтс пожертвував $12 млн на розробку універсальної вакцини від грипу

Проекти отримають від 250 тисяч до двох мільйонів доларів на пілотні дослідження

Засновник компанії Mcrosoft Білл Гейтс заявив про старт конкурсу проектів зі створення універсальної вакцини, спрямованої на боротьбу з різними штамами вірусу грипу. У проект-переможець благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс інвестує до 12 мільйонів доларів. Вакцина повинна регулювати і сезонну захворюваність, і можливі пандемії вірусу грипу,



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Білл Гейтс профінансує створення універсальної вакцини від грипу

Проекти отримають від 250 тисяч до двох мільйонів доларів на пілотні дослідження

Засновник компанії Mcrosoft Білл Гейтс заявив про старт конкурсу проектів зі створення універсальної вакцини, спрямованої на боротьбу з різними штамами вірусу грипу. У проект-переможець благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс інвестує до 12 мільйонів доларів.

Вакцина повинна регулювати і сезонну захворюваність, і можливі пандемії вірусу грипу, повідомляє The Hill.

Проведення конкурсу приурочене до 100-річчя пандемії іспанського грипу, жертвами якої стали до 100 мільйонів осіб. За даними ВООЗ, на сьогоднішній день епідемії грипу призводять смерті від 290 до 650 тисяч чоловік щорічно.

Представники фонду сподіваються, що в конкурсі візьмуть участь автори проектів міждисциплінарних досліджень. Організатори вважають, що найбільш перспективні результати допоможе отримати спільна робота фахівців із різних областей: обчислювальної та системної біології, вірусології, імунології, розробки штучного інтелекту. Одна з головних цілей змагання — пошук нестандартних підходів до створення нових вакцин.

Перевагу віддадуть підходам, які допоможуть отримати порівняно недорогі і «довгограючі» препарати, що зберігають ефективність як мінімум три роки поспіль — зараз нові вакцини проти сезонних епідемій розробляють кожен рік.

Найбільш багатообіцяючі проекти отримають від 250 тисяч до двох мільйонів доларів на пілотні дослідження. Якщо робота принесе важливі наукові результати, які підтвердяться, наприклад, у ході досліджень на тваринах, авторам проекту дістанеться основний грант розміром до 10 мільйонів доларів.