Білорусь ніколи не стане частиною Росії – Лукашенко



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Лукашенко запевнив, що не їздить в Кремль звітувати

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь ніколи не увійде до складу Росії. А той політик, який прийме таке рішення, поставить хрест на своїй кар'єрі. Про це президент заявив під час призначення нового керівництва уряду і ряду міністерств, передає телеканал «Білорусь 1».

«Деякі, особливо росіяни плявузгають, (кажуть дурниці – ред.) інакше не скажеш: «Лукашенко хоче щось показати Путіну». Слухайте, ми один одного знаємо, напевно, більше 20 років. Мені що показувати треба Путіну? Він мене знає, як в народі кажуть, як облупленого. І я його так само знаю. Що нам один одному ще показувати? Я в Кремль звітувати не їжджу. Ми домовилися про наші відносини. У нас найбільш просунуті відносини - в союзі Білорусі та Росії. Ми уклали масу, більше сотні, нормативно-правових актів, у нас створена певна база. Ми усно можемо приймати рішення і реалізовувати їх. У нас дуже добрі і близькі відносини», - наводить його цитату Tut.by.

У той же час білоруський лідер зазначив, що Росія повинна строго дотримуватися підписаних з Білоруссю угод.

«Але що ми хочемо від Росії? Якщо Росія підписала з Білоруссю договір, угоду, ми вимагаємо, щоб це бездоганно виконувалося. І я відкрито кажу, що ми ніколи не станемо васалами жодної країни. Не треба від нас вимагати, як дехто починає вже на злобу дня писати: «Треба швидше Лукашенкові вступити до складу Росії і Білорусь туди скинути». Це будуть останні дні політика в Білорусі, який прийме таке рішення. І навіщо це в сучасному світі? Ми можемо існувати в союзі з Росією і вирішувати наші спільні завдання без всяких проблем. Це найближча нам країна. Ми один народ фактично. Ми від одного кореня - білоруси, росіяни та українці», - заявив Лукашенко.

За словами білоруського лідера, такий конфлікт, «що відбувається в Україні з Росією», не потрібен нікому, і перш за все Москві.

«Тому що у неї єдине вікно в 1 тис. км зі сходу на захід - це Білорусь. Росія потребує стабільної Білорусі», - упевнений президент Білорусі.

«Наша доля визначена Господом бути тут - в центрі Європи. Ось цим міцним, міцним мостом між Сходом і Заходом », - підкреслив він.

Президент заявив, що Білорусь сьогодні вибудовує відносини не тільки з Росією, але і, наприклад, з Китаєм, Індією, через що часто чує на свою адресу закиди від східного сусіда.

«І потім, якщо деякі росіяни нам весь час дорікають, що ми з Заходом розмовляємо, так, я думаю, треба на себе подивитися. Напевно, більше, ніж Росія, ніхто не прагне на Захід або налагодити відносини з Заходом і з Америкою. Так чому ви нам дорікаєте?»- задав Лукашенко питання.

«Ми ніколи не будемо руйнувати жодне інтеграційне об'єднання. Вибачте за нескромність, я був ініціатором багатьох цих інтеграційних об'єднань, ще починаючи з часів Єльцина, і відмовлятися від цього я не маю наміру. Але якщо нас б'ють ногами, ми змушені відповідати», - додав президент.

Раніше стало відомо про зміну уряду в Білорусі.