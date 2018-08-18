Лукашенко змінив керівництво уряду Білорусі



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Новим прем’єром Білорусі став Сергій Румас

Президент Білорусі Олександр Лукашенко змінив керівництво уряду Білорусі. Відповідні кадрові рішення озвучив глава держави, передає Белта.

Прем'єр-міністром Білорусі призначений Сергій Румас, який до теперішнього часу очолював Банк розвитку. Першим заступником прем'єр-міністра призначено Олександра Турчин, до теперішнього часу керівника апарату ради міністрів. Заступником прем'єр-міністра призначено Ігоря Ляшенко.

«Він перебуває у відрядженні, він в курсі справи. Буде займатися питаннями, якими займався Володимир Семашко», - сказав Президент. До теперішнього часу Ігор Ляшенко очолював концерн «Белнафтохім».

Заступником прем'єр-міністра також призначено Володимира Кухарєва.

«Він буде курирувати питання будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту. Це основа. А далі вам визначать в уряді, як ви розподілите ці обов'язки», - пояснив президент.

Крім того, заступником прем'єр-міністра призначено Ігоря Петришенка, який до цього був послом Білорусі в Росії. Він буде відповідати за соціальну сферу - охорону здоров'я, освіту, культуру, спорт.

Міністром архітектури та будівництва призначено Дмитра Мікуленка.

Міністром промисловості - Павла Утюпіна.

«Знаєте сферу. Ви там, по-моєму, років п'ять пропрацювали. І дуже добре, що ви попрацювали і в міністерстві економіки. Для вашої майбутньої роботи це просто прекрасно», - зазначив білоруський лідер.

Міністром зв'язку і інформатизації призначено Костянтина Шульгана.

«Людина дисциплінована, військова, дуже добре знає цю сферу, і особливо перспективу розвитку, пов'язану з інформаційними технологіями, створенням великої питомої ваги в сфері IT», - охарактеризував нового міністра глава держави.

Міністерство економіки очолить Дмитро Крутий.

Головою Державного військово-промислового комітету призначено Романа Головченка.