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    Білорусь закриває своє Генконсульство в Одесі

    Дипломатичне представництво Білорусі було відкрито в Одесі у 2011 році
    Генеральне консульство Білорусі в Одесі буде закрито. Як повідомляє прес-служба Ради Міністрів Білорусі, дипломатичне представництво закривається у зв'язку з постановою уряду Білорусі від 4 січня 2018 року, повідомляє УНІАН. Генконсульство має бути закрите до 23 лютого. Міністерству закордонних справ доручено вжити необхідних заходів щодо закриття
    • Сьогодні, 20:56
    • Розсилка
    Генконсульство Білорусі в Одесі
    Фото: Mignews
    Генконсульство Білорусі в Одесі

    Дипломатичне представництво Білорусі було відкрито в Одесі у 2011 році

    Генеральне консульство Білорусі в Одесі буде закрито. Як повідомляє прес-служба Ради Міністрів Білорусі, дипломатичне представництво закривається у зв'язку з постановою уряду Білорусі від 4 січня 2018 року, повідомляє УНІАН.

    Генконсульство має бути закрите до 23 лютого. Міністерству закордонних справ доручено вжити необхідних заходів щодо закриття генконсульства. Постанову Ради Міністрів від 9 березня 2011 року №288 «Про відкриття генерального консульства Республіки Білорусь в Одесі (Україна)» визнано такою, що втратила чинність.

    Генеральне консульство Республіки Білорусь в Одесі працювало в місті з 2011 року.

    Білорусь дипломатія
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