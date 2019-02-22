Білорусь збільшила поставки вугілля в Україну у 800 разів, хоча його не видобуває



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За даними журналістів "Радыё Свабода", вугілля до Білорусі могло потрапити з шахт на тимчасово окупованому Донбасі

У 2018 році Білорусь експортувала до України кам'яного вугілля на 50,36 мільйона доларів, що у 798 разів більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на дані Державної служби статистики Білорусі.

Обсяги експорту антрациту з Білорусі до України за рік зросли у 307 разів та становили 8,82 мільйона доларів.

При цьому у даних українського Держстату імпорт вугілля з Білорусі не відображено взагалі.

Зазначається, що покладів вугілля у Білорусі мало, і представлені вони в основному бурим вугіллям. Антрациту в Білорусі немає взагалі. Відтак, єдиним джерелом цього вугілля могла стати лише його купівля в інших країнах.

За даними журналістів «Радыё Свабода», вугілля до Білорусі могло потрапити з шахт на тимчасово окупованому Донбасі. Зокрема, таким чином це вугілля купує компанія «ДТЕК» Ріната Ахметова та державна компанія Центренерго, яку планували приватизувати наприкінці 2018 року.

Журналісти зазначають, що новим способом постачання вугілля з окупованого Донбасу державна компанія зацікавилась після того, як у 2016 році потрапила у скандал через купівлю вугілля у бойовиків.

У компанії Ахметова журналістам повідомили, що вугілля з Білорусі не купують.

Окрім України, найбільше Білорусь продавала кам’яного вугілля у країни СНД та до Литви. Антрацит Білорусь найбільше продавала до СНД та країн ЄС, зокрема до Польщі.