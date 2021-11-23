Білорусь звітує про повернення на батьківщину сотні мігрантів

Мігранти вже знаходяться в аеропорту Мінська, де пройшли всі митні та прикордонні процедури

У понеділок, 22 листопада, 118 біженців відлетіли на батьківщину з Білорусі, ще одна група мігрантів залишить країну сьогодні. Про це «Белта» розповів начальник Департаменту з громадянства та міграції МВС, полковник міліції Олексій Бігун.

«Щодня особам, які звертаються до компетентних органів Білорусі з клопотаннями про репатріацію, ми оформляємо відповідні документи. Тільки на вчорашній день 118 осіб вибуло з Національного аеропорту Мінськ. Вони вилетіли вчора ввечері в індивідуальному порядку. Тобто органи внутрішніх справ та прикордонні війська їм сприяли в оформленні документів та пропуску через державний кордон», – сказав Бігун.

За його словами, сьогодні ще одна група іноземців залишить країну. Мігранти вже знаходяться в аеропорту Мінська, де пройшли всі митні та прикордонні процедури.

«Крім того, низка посольств, у тому числі Ірак, Сирія, організують так звані евакуаційні рейси, які пропонують своїм громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, повернутися на батьківщину», – сказав полковник міліції.

До слова, напередодні литовська поліція затримала двох українців за перевезення мігрантів.

Також Лукашенко відзначився новими погрозами на адресу Польщі та Євросоюзу (відео).

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд країни розгляне можливість повного закриття кордонів із Білоруссю.

До слова, Польща показала, як 150 мігрантів проривали кордон з боку Білорусі (відео).

Нагадаємо, упродовж вихідних ситуація на білорусько-польському кордоні залишалася напруженою.

У неділю прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подякувала в Польщі за захист зовнішніх кордонів НАТО і ЄС та заявила про необхідність посилення санкцій щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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