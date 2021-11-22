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    Литовська поліція затримала двох українців за перевезення мігрантів

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    Затримання нелегалів відбулися 21 листопада у різних регіонах Литви - Литовська поліція затримала двох українців за перевезення мігрантів
    Затримання нелегалів відбулися 21 листопада у різних регіонах Литви
    архівне фото: intv

    Українці використовували авто із польськими номерами

    У Литві затримали двох громадян України за перевезення нелегальних мігрантів. Як пише Delfi, українці використовували авто із польськими номерами.

    Затримання відбулися 21 листопада у різних регіонах країни. Одного зі зловмисників правоохоронці зупинили у Шальчинінкайському районі, а іншого – у Вилкавішському.

    Один із українців їхав на автомобілі Toyota Prius, у його машині виявили семеро нелегалів. Другий порушник перевозив біженців в авто Dacia Lodgy. Українців затримали правоохоронці, а мігранти провели ніч під охороною.

    До слова, Польща показала, як 150 мігрантів проривали кордон з боку Білорусі (відео). Також за сприяння в нелегальній міграції затримано трьох осіб: двох громадян Сирії та громадянина Грузії.

    Нагадаємо, упродовж вихідних ситуація на білорусько-польському кордоні залишалася напруженою.

    У неділю прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подякувала в Польщі за захист зовнішніх кордонів НАТО і ЄС та заявила про необхідність посилення санкцій щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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    Теги: мігранти українці Литва кордон перевезення
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    Литовська поліція затримала двох українців за перевезення мігрантів