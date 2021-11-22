Литовська поліція затримала двох українців за перевезення мігрантів

Українці використовували авто із польськими номерами

У Литві затримали двох громадян України за перевезення нелегальних мігрантів. Як пише Delfi, українці використовували авто із польськими номерами.

Затримання відбулися 21 листопада у різних регіонах країни. Одного зі зловмисників правоохоронці зупинили у Шальчинінкайському районі, а іншого – у Вилкавішському.

Один із українців їхав на автомобілі Toyota Prius, у його машині виявили семеро нелегалів. Другий порушник перевозив біженців в авто Dacia Lodgy. Українців затримали правоохоронці, а мігранти провели ніч під охороною.

До слова, Польща показала, як 150 мігрантів проривали кордон з боку Білорусі (відео). Також за сприяння в нелегальній міграції затримано трьох осіб: двох громадян Сирії та громадянина Грузії.

Нагадаємо, упродовж вихідних ситуація на білорусько-польському кордоні залишалася напруженою.

У неділю прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подякувала в Польщі за захист зовнішніх кордонів НАТО і ЄС та заявила про необхідність посилення санкцій щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.