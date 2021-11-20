«Це – ядерна війна». Лукашенко налякав Європу можливостями Путіна

Лукашенко: якщо ми розв'яжемо війну, будуть втягнуті НАТО та Росія

Лукашенко розповів про можливість ядерної війни з НАТО та Росією

Невизнанений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів в інтерв'ю Бі-бі-сі про можливість втягування Росії та НАТО в ядерну війну. Кадри опублікував Telegram-канал «Пул Першого», повну версію буде показано в понеділок, 22 листопада.

«Якщо ми розв'яжемо тут війну, в Білорусі буде втягнуто НАТО, буде втягнута Росія. Це ядерна війна», – поділився думкою білоруський лідер.

Він також наголосив, що з білоруським народом ще не розрахувалися за Другу світову війну.

«Ще 100 років не минуло з початку війни, а ви вже увірвалися знову до цього будинку і намагаєтеся нову війну розв'язати», – наголосив Лукашенко.

Нагадуємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що білоруські прикордонники допомогли мігрантам потрапити до кордону з Польщею.

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