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    «Це – ядерна війна». Лукашенко налякав Європу можливостями Путіна

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    Лукашенко: якщо ми розв'яжемо війну, будуть втягнуті НАТО та Росія - «Це – ядерна війна». Лукашенко налякав Європу можливостями Путіна
    Лукашенко: якщо ми розв'яжемо війну, будуть втягнуті НАТО та Росія
    фото: АР

    Лукашенко розповів про можливість ядерної війни з НАТО та Росією

    Невизнанений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів в інтерв'ю Бі-бі-сі про можливість втягування Росії та НАТО в ядерну війну. Кадри опублікував Telegram-канал «Пул Першого», повну версію буде показано в понеділок, 22 листопада.

    «Якщо ми розв'яжемо тут війну, в Білорусі буде втягнуто НАТО, буде втягнута Росія. Це ядерна війна», – поділився думкою білоруський лідер.

    Він також наголосив, що з білоруським народом ще не розрахувалися за Другу світову війну.

    «Ще 100 років не минуло з початку війни, а ви вже увірвалися знову до цього будинку і намагаєтеся нову війну розв'язати», – наголосив Лукашенко.

    Нагадуємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що білоруські прикордонники допомогли мігрантам потрапити до кордону з Польщею.

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    Теги: Росія НАТО Олександр Лукашенко війна Путін тероризм президент
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    «Це – ядерна війна». Лукашенко налякав Європу можливостями Путіна