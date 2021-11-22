Цей раунд емігрантської війни Лукашенко та Путін програли

Криза показала, що часи змінилися, що настрої європейців уже інші

Зараз сили мігрантів відступають – більша частина перемістилася з холодних таборів поруч з колючим польським дротом у теплий логістичний центр, а 3+ сотні найбільш розумних взагалі ретирувались літаком до Іраку.

Все логічно – новини навіть такого масштабу живуть в інфопросторі тиждень-півтора. І якщо за цей період не вдалося досягти результатів, то їх і не буде – тема усім набридла.

Поляки вистояли, показали технічну здатність впоратися з таким масштабом атаки.

Проявили твердість і впевнено затикали рота російським пропагандистам з західноєвропейськими паспортами, котрі рвалися познімати сльозливі картинки, як «фашисти і радікали» притєсняють нещасних мігрантів. Не звертали уваги на галас штатної «громадськості» на захист свободи слова, а також взагалі на завивання лівих з приводу нещасних біженців.

Невдобно вийшло і з проросійськими правими в Європі – вони ж паразитували на мігрантській темі й водночас обсмоктували Путіна і Москву, як сильних лідерів. А тут виявилося, що Москва із сателітами брутально кидають мігрантів на кордони ЄС.

І взагалі, ця криза показала, що часи змінилися, що настрої європейців уже інші. Жителям Німеччини та інших багатих країн набридло, що їх силою примушують жаліти мігрантів. Тому, приміром, наступний німецький канцлер мовчить у ганчірочку, йому з цим електоратом ще довго жити.

Метушилася Меркель (і трохи – Макрон), чия проросійська позиція уже очевидна останній жабі з білоруських боліт. Дзвонила то Лукашенку, то путінським друзям. Але їй втрачати нічого, та й не вдалося домогтися особливо нічого.

Хоча і не було фізичної допомоги Польщі, але принаймні позірно Захід тримав стрій проти Москви та Мінська. ЄС не дав задній хід у плані санкцій, найбільші країни висловлювали свою солідарність з поляками.

Я уявляю, як елітам цих країн мріялося натиснути на Польщу, як до цього їх підштовхувала ефесбешна агентура, але тупість Луки й Кремля і реакція рядових європейців примусили їх лідерів удавати, що вони не з Москвою, а з Варшавою.

***

Спливають неприглядні деталі операції – виявляється, такі тисячі готових кидатися камінням у прикордонників з’явилися, бо якісь невідомі люди німецькою мовою свого часу пообіцяли, що варто дістатися лише до Білорусі, а там буде наземний коридор у Німеччину. Цікаво, де Біленгкет з розслідуванням? Треба переходити у контрнаступ.

Джерело: блог Ігоря Луценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.