Лукашенко відзначився новими погрозами на адресу Польщі та Євросоюзу (відео)

Білоруський диктатор вчергове звинуватив Польщу у створенні міграційної кризи

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вдався до нових погроз та звинувачень на адресу керівництва сусідньої Польщі. Відеозапис із різкими заявами де-факто очільника Білорусі опубліковано на білоруському провладному Telegram-каналі «Пул першого».

«Ви, мабуть, чули, що роздаються погрози з боку цих диких політиків і керівників Польщі: «кордон перекриємо залізничний і тому подібне». Я із цього приводу тільки можу сказати: будь ласка, якщо зручніше – закривайте. Але треба спочатку подумати, як вони спілкуватимуться із Росією, з Китаєм, взагалі зі Сходом. Поїдуть через Донбас!», – наголосив білоруський диктатор.

Лукашенко також нагадав, що РФ закрила кордон для провезення вантажів з території України, тому у разі закриття кордону Білорусі з ЄС, європейці втратять, фактично, основний маршрут для вантажоперевезень у східному напрямку.

Також самопроголошений президент Білорусі вчергове звинуватив чинне керівництво Польщі в інспіруванні міграційної кризи на кордоні, нібито з метою відволікти населення країни від внутрішніх проблем країни.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд країни розгляне можливість повного закриття кордонів із Білоруссю.

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