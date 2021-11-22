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    Лукашенко відзначився новими погрозами на адресу Польщі та Євросоюзу (відео)

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    Диктатор надіслав польському керівнитву нову порцію погроз та звинувачень - Лукашенко відзначився новими погрозами на адресу Польщі та Євросоюзу (відео)
    Диктатор надіслав польському керівнитву нову порцію погроз та звинувачень
    фото: скріншот з відео

    Білоруський диктатор вчергове звинуватив Польщу у створенні міграційної кризи

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вдався до нових погроз та звинувачень на адресу керівництва сусідньої Польщі. Відеозапис із різкими заявами де-факто очільника Білорусі опубліковано на білоруському провладному Telegram-каналі «Пул першого».

    «Ви, мабуть, чули, що роздаються погрози з боку цих диких політиків і керівників Польщі: «кордон перекриємо залізничний і тому подібне». Я із цього приводу тільки можу сказати: будь ласка, якщо зручніше – закривайте. Але треба спочатку подумати, як вони спілкуватимуться із Росією, з Китаєм, взагалі зі Сходом. Поїдуть через Донбас!», – наголосив білоруський диктатор.

    Лукашенко також нагадав, що РФ закрила кордон для провезення вантажів з території України, тому у разі закриття кордону Білорусі з ЄС, європейці втратять, фактично, основний маршрут для вантажоперевезень у східному напрямку.

    Також самопроголошений президент Білорусі вчергове звинуватив чинне керівництво Польщі в інспіруванні міграційної кризи на кордоні, нібито з метою відволікти населення країни від внутрішніх проблем країни.

    Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд країни розгляне можливість повного закриття кордонів із Білоруссю.

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    Теги: ЄС Донбас Польща Олександр Лукашенко кордон
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    Лукашенко відзначився новими погрозами на адресу Польщі та Євросоюзу (відео)