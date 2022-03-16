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    Події в Україні

    Обстріл Запоріжжя: сирена не спрацювала, бо ворог стріляв з невеликої відстані

    Від ударної хвилі також розбилися шибки у розташованих поруч будівлях - Обстріл Запоріжжя: сирена не спрацювала, бо ворог стріляв з невеликої відстані
    Від ударної хвилі також розбилися шибки у розташованих поруч будівлях
    фото з відкритих джерел

    Куртєв: якщо стріляють з техніки, яка розміщена на невеликій відстані, то просто неможливо технічно так швидко увімкнути сирену

    Сьогодні У Запоріжжі під час вибухів не спрацювала система оповіщення. Одна з причин – ворожа техніка знаходиться на невеликій відстані. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Телеграмі.

    «Хочу пояснити, чому сьогодні в місті не спрацювала система оповіщення. Ви знаєте, що ворог знаходиться на запорізькому напрямку. А якщо стріляють з техніки, яка розміщена на невеликій відстані, то, на жаль, просто неможливо технічно так швидко увімкнути сирену», – сказав він.

    За інформацією Куртєва, ніхто не постраждав. У епіцентрі вибуху є пошкодження, зокрема, пошкоджена контактна мережа. Від ударної хвилі також розбилися шибки у розташованих поруч будівлях. Зараз на місці працюють відповідні служби. Ведуться ремонтні роботи. Усі пошкодження усуваються.

    Нагадаємо, 16 березня у Запоріжжі на залізничному вокзалі Запоріжжя-2 прогримів вибух. Згодом очевидці опублікували відео, на якому видно наслідки вибуху на вокзалі. Зокрема пошкоджено колії та вінка на вокзалі. До слова, окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали у Харкові.

    Теги: Запоріжжя вибух війна обстріл #stoprussia
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    Обстріл Запоріжжя: сирена не спрацювала, бо ворог стріляв з невеликої відстані