Пентагон не бачить ознак присутності білоруського війська в Україні

Однак загроза ймовірного нападу не скасовується

У розпорядженні Міноборони США немає жодних доказів присутності вояків Білорусі в нашій державі

Міністерство оборони США поки не має доказів присутності в Україні білоруських збройних формувань. Про це пише ВВС з посиланням на брифінг спікера оборонного відомства Джон Кірбі.

«Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або сили перемістилися всередину України», – зазначив речник Пентагону.

Він також зазначив, що американське військове відомство не відстежує ознаки неминучого вторгнення білоруських сил на українську територію. Однак виключати введення білоруської армії в майбутньому не можна.

Джон Кірбі акцентував на нових заявах самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що його армія «стане на захист тилу російських військ у разі нападу на них».

За словами речника Міноборони США, це вперше поплічник Путіна заговорив про імовірне застосування своїх сил у війні проти України.

Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що рашисти планують атакувати Білорусь, щоб звинуватити Україну.

Згодом повідомлялося, що Росія обстріляла Білорусь.

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