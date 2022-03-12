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    Події в Україні

    Пентагон не бачить ознак присутності білоруського війська в Україні

    Однак загроза ймовірного нападу не скасовується - Пентагон не бачить ознак присутності білоруського війська в Україні

    Однак загроза ймовірного нападу не скасовується

    фото: Anadolu agency

    У розпорядженні Міноборони США немає жодних доказів присутності вояків Білорусі в нашій державі

    Міністерство оборони США поки не має доказів присутності в Україні білоруських збройних формувань. Про це пише ВВС з посиланням на брифінг спікера оборонного відомства Джон Кірбі.

    «Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або сили перемістилися всередину України», – зазначив речник Пентагону.

    Він також зазначив, що американське військове відомство не відстежує ознаки неминучого вторгнення білоруських сил на українську територію. Однак виключати введення білоруської армії в майбутньому не можна.

    Джон Кірбі акцентував на нових заявах самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що його армія «стане на захист тилу російських військ у разі нападу на них».

    За словами речника Міноборони США, це вперше поплічник Путіна заговорив про імовірне застосування своїх сил у війні проти України.

    Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що рашисти планують атакувати Білорусь, щоб звинуватити Україну.

    Згодом повідомлялося, що Росія обстріляла Білорусь.

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    Теги: Білорусь США Міноборони армія Пентагон
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    Пентагон не бачить ознак присутності білоруського війська в Україні