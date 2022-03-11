Рашисти планують атакувати Білорусь, щоб звинуватити Україну, – міністр оборони

Ворог несе втрати і вдається до жахливих злочинів та підступних провокацій

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до білоруського народу. Він написав своє звернення у фейсбуці російською мовою. Міністр наголосив у ньому, що зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій. Зокрема рашисти планують атакувати територію Білорусі біля українського кордону та звинуватити у нападі українську армію.

«Згідно з їх злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що розташовані поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються зробити по населеному пункту Копані, Столинського району Брестської області. Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України», – застеріг Резніков.

Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.

«Москва намагається пов'язати вас кров'ю. Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі», – наголошує міністр.

Він додав, що за 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тис. російських солдатів. Отже, боротьба триває, ворог несе втрати і вдається до жахливих злочинів та підступних провокацій.

«Не дозвольте втягти свою країну у цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!», – резюмував Резніков.

Тим часом білоруський диктатор затято переконував Путіна, що напад на Україну був виправданий. За словами Лукашенка, Збройні сили України «превентивно почали стріляти, коли ще ми з вами за два дні були у вас вдома».

Як повідомляв «Главком», за даними Головного управління розвідки міноборони, президент Росії Володимир Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну.

Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.