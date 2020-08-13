Білоруські силовики затримали ще одного українця



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ОМОН Білорусі затримує учасників протесту

12 серпня до консульства України в Бересті звернулись родичі українця, зазначивши, що той зник

У білоруському місті Брест під час протестів затримали українця і зараз він перебуває у СІЗО. Українські консули найближчим часом зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

До консульства України в Бресті звернулись родичі громадянина і сказали, що він 11 серпня не повернувся додому з роботи. Пізніше стало відомо, що цього дня його затримали під час протестів.

«Наші дипломати в Білорусі продовжують перевіряти наявність українців серед затриманих чи постраждалих осіб», — йдеться у повідомленні.

Також сьогодні МВС Білорусі повідомило, що силовики затримали вже майже сім тисяч учасників протестів.

12 серпня в Мінську затримали волонтерів української благодійної організації «Схід SOS» Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва. Українців схопили міліціонери після того, як побачили, що ті знімають затримання перехожого, який просто переходив дорогу.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських волонтерів в столиці Білорусі Мінську. Їхнє місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

Станом на ранок 13 серпня відомо, що проти волонтерів благодійної організації «Схід SOS» Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва у Білорусі порушили кримінальну справу. Їм інкримінують участь в масових заворушеннях.

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