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    Більшість іноземних працівників, які офіційно працюють в Угорщині приїжджають з України

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    Більшість іноземних працівників, які офіційно працюють в Угорщині приїжджають з України

    За два останні роки кількість найманих працівників з третіх країн в Угорщині зросла майже втричі

    Майже 44 000 українців отримали в сусідній країні дозвіл на роботу на кінець вересня 2019 року. На другому місці за кількістю дозволів серби (6199), за ними - китайці (2965), в'єтнамці (2778) та індійці (1806).

    Про це йдеться у статті видання Bloomberg.

    Слід зазначити, що за два останні роки кількість найманих працівників з третіх країн в Угорщині зросла майже втричі. Утім дефіцит робочої сили по країні продовжує зростати, і близько 200 000 вакансій в країні досі не заповнені.

    Цікаво, що Угорщина та інші країни, які підтримують антиіміграційну політику спокійно відкривають двері для іноземців та іммігрантів. 

    «Робочі сили 21-ї країни, що розташовані між Балтійським морем і Балканами, скоротяться більше ніж на чверть до 2050 року, втрачаючи щороку понад один відсоток власного економічного зростання, за даними Міжнародного валютного фонду», - зазначається у статті.

    Минулого року Угорщина надала 49 500 людям дозвіл на роботу в країні, і ці працівники у більшості прибувають не з Євросоюзу.

    У статті зазначається, що угорські ЗМІ, які контролюються кабінетом Віктора Орбана «виписують щоденний раціон антиіміграційних новин, а уряд каже про надзвичайний стан у зв'язку з масовою імміграцією, яка насправді пішла на спад». Тепер угорська пропагандистська машина наголошує, що зростаючий мультикультуралізм буде корисним як для нації, так і для економіки країни.

     Читайте також: На роботу до Польщі. Як Україна прямує до демографічної катастрофи

    Джерело: Mukachevo.net

    Угорщина Україна робота
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