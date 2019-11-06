Більшість іноземних працівників, які офіційно працюють в Угорщині приїжджають з України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За два останні роки кількість найманих працівників з третіх країн в Угорщині зросла майже втричі

Майже 44 000 українців отримали в сусідній країні дозвіл на роботу на кінець вересня 2019 року. На другому місці за кількістю дозволів серби (6199), за ними - китайці (2965), в'єтнамці (2778) та індійці (1806).

Про це йдеться у статті видання Bloomberg.

Слід зазначити, що за два останні роки кількість найманих працівників з третіх країн в Угорщині зросла майже втричі. Утім дефіцит робочої сили по країні продовжує зростати, і близько 200 000 вакансій в країні досі не заповнені.

Цікаво, що Угорщина та інші країни, які підтримують антиіміграційну політику спокійно відкривають двері для іноземців та іммігрантів.

«Робочі сили 21-ї країни, що розташовані між Балтійським морем і Балканами, скоротяться більше ніж на чверть до 2050 року, втрачаючи щороку понад один відсоток власного економічного зростання, за даними Міжнародного валютного фонду», - зазначається у статті.

Минулого року Угорщина надала 49 500 людям дозвіл на роботу в країні, і ці працівники у більшості прибувають не з Євросоюзу.

У статті зазначається, що угорські ЗМІ, які контролюються кабінетом Віктора Орбана «виписують щоденний раціон антиіміграційних новин, а уряд каже про надзвичайний стан у зв'язку з масовою імміграцією, яка насправді пішла на спад». Тепер угорська пропагандистська машина наголошує, що зростаючий мультикультуралізм буде корисним як для нації, так і для економіки країни.

Джерело: Mukachevo.net