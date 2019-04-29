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    Кита, який шкодив кораблям у Норвегії, ймовірно, тренували російські ВМС, - ЗМІ

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    Кита, який шкодив кораблям у Норвегії, ймовірно, тренували російські ВМС, - ЗМІ

    За даними видання The Guardian, ссавця могли натренувати шкодити кораблям, в рамках програми використання морських ссавців для військових операцій

    Кита-білуху, якого побачили у Баренцевому морі наприкінці квітня, найімовірніше, тренували російські ВМС, вважають норвезькі експерти.

    Ссавця могли натренувати шкодити кораблям, в рамках програми використання морських ссавців для військових операцій, повідомляє «Голос Америки» із посиланням на The Guardian.

    Увагу норвезьких рибалок привернула незвична поведінка білухи, яка намагалась зірвати канати та мотузки з бортів човнів, а також те, що на білусі була чорна упряж, що може служити для закріплення устаткування, повідомляє The Guardian. Кит був миролюбним - він звик до присутності людей, зауважили рибалки.

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    Упряж, яка може служити для закріплення камери, або, навіть, зброї, вилучили. З внутрішнього боку на ній був напис «Устаткування Санкт-Петербурга».

    «Якщо цей кит походить з Росії – є вагомі причини вважати, що не російські вчені, а, скоріше, військово-морські сили це роблять», - заявив Мартин Буїв з Норвезького інституту морських досліджень в коментарі місцевому телебаченню NRK.

    Одун Рікардсон, професор морської біології Норвезького арктичного університету погоджується: «Нам відомо, що Росія тримає в неволі одомашнених китів і що, деяких з них, очевидно, відпустили. Вони часто пливуть до човнів».

    Рікардсон повідомляє, що спілкувався з російськими колегами, і вони запевнили його, що не знають про відповідні наукові проекти. «Вони говорять, що, найімовірніше, це російські ВМС у Мурманську», - додав він.

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