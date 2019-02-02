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    Біля арсеналу ЗСУ затримали групу підозрілих людей

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    Біля арсеналу ЗСУ затримали групу підозрілих людей
    Фото: Facebook Генерального штабу ЗСУ

    Випадок стався 1 лютого

    Поблизу одного з арсеналів Збройних сил України в лісовій місцевості військові затримали трьох підозрілих громадян, які наближалися до зони охорони.

    Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

    Випадок стався 1 лютого.

    «Про подію невідкладно повідомлено представників Національної поліції та Служби безпеки в зоні їхньої відповідальності. Затриманих передано правоохоронцям», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що «за пильність та вмілі дії під час охорони важливих об’єктів» особовий склад чергової зміни та підрозділу ВСП представлено до заохочення.

    Раніше повідомлялося, що радіолокаційними засобами одного з арсеналів ЗСУ було виявлено сигнали управління безпілотника за декілька кілометрів від військового об’єкту.

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