Біля арсеналу ЗСУ затримали групу підозрілих людей



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Фото: Facebook Генерального штабу ЗСУ

Випадок стався 1 лютого

Поблизу одного з арсеналів Збройних сил України в лісовій місцевості військові затримали трьох підозрілих громадян, які наближалися до зони охорони.

Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Випадок стався 1 лютого.

«Про подію невідкладно повідомлено представників Національної поліції та Служби безпеки в зоні їхньої відповідальності. Затриманих передано правоохоронцям», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що «за пильність та вмілі дії під час охорони важливих об’єктів» особовий склад чергової зміни та підрозділу ВСП представлено до заохочення.

Раніше повідомлялося, що радіолокаційними засобами одного з арсеналів ЗСУ було виявлено сигнали управління безпілотника за декілька кілометрів від військового об’єкту.