Біля арсеналу ЗСУ затримали групу підозрілих людей
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Розсилка
Випадок стався 1 лютого
Поблизу одного з арсеналів Збройних сил України в лісовій місцевості військові затримали трьох підозрілих громадян, які наближалися до зони охорони.
Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Випадок стався 1 лютого.
«Про подію невідкладно повідомлено представників Національної поліції та Служби безпеки в зоні їхньої відповідальності. Затриманих передано правоохоронцям», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що «за пильність та вмілі дії під час охорони важливих об’єктів» особовий склад чергової зміни та підрозділу ВСП представлено до заохочення.
Раніше повідомлялося, що радіолокаційними засобами одного з арсеналів ЗСУ було виявлено сигнали управління безпілотника за декілька кілометрів від військового об’єкту.