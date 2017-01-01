Біля берегів Еквадору стався потужний землетрус
- Сьогодні, 17:59
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Землетрус відчули у 12 провінціях країни
Землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу берегів Еквадору. Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр.
Поштовхи було зафіксовано сьогодні вдень у 28 км на північний схід від міста Баія-де-Каракес. За даними центру, джерело землетрусу залягало на глибині 30 км.
Наразі інформації про потерпілих і руйнування немає. За словами президента Еквадору Леніна Морено, землетрус відчули у 12 провінціях країни.
Джерело: 112 Україна