Біля берегів Еквадору стався потужний землетрус

Землетрус відчули у 12 провінціях країни

Землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу берегів Еквадору. Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр. Поштовхи було зафіксовано сьогодні вдень у 28 км на північний схід від міста Баія-де-Каракес. За даними центру, джерело землетрусу залягало на глибині 30 км. Наразі інформації про потерпілих і руйнування немає. За



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Землетрус відчули у 12 провінціях країни

Землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу берегів Еквадору. Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр.

Поштовхи було зафіксовано сьогодні вдень у 28 км на північний схід від міста Баія-де-Каракес. За даними центру, джерело землетрусу залягало на глибині 30 км.

Наразі інформації про потерпілих і руйнування немає. За словами президента Еквадору Леніна Морено, землетрус відчули у 12 провінціях країни.

Джерело: 112 Україна