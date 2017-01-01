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    Біля берегів Еквадору стався потужний землетрус

    Землетрус відчули у 12 провінціях країни
    Землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу берегів Еквадору. Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр. Поштовхи було зафіксовано сьогодні вдень у 28 км на північний схід від міста Баія-де-Каракес. За даними центру, джерело землетрусу залягало на глибині 30 км. Наразі інформації про потерпілих і руйнування немає. За
    • Сьогодні, 17:59
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    Землетрус відчули у 12 провінціях країни

    Землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу берегів Еквадору. Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр.

    Поштовхи було зафіксовано сьогодні вдень у 28 км на північний схід від міста Баія-де-Каракес. За даними центру, джерело землетрусу залягало на глибині 30 км.

    Наразі інформації про потерпілих і руйнування немає. За словами президента Еквадору Леніна Морено, землетрус відчули у 12 провінціях країни.

    Джерело: 112 Україна

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