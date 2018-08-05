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    Біля берегів Іспанії врятували близько 400 мігрантів з Марокко

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    Біля берегів Іспанії врятували близько 400 мігрантів з Марокко

    За перші сім місяців 2018 року у Середземному морі загинули понад 1500 мігрантів

    Біля берегів Іспанії врятували близько 400 мігрантів, які намагалися дістатися країни з Марокко.

    Про це повідомили рятувальні служби Іспанії, передає Reuters.

    За інформацією рятувальників, у суботу в Гібралтарській протоці і морі Альборан з 9 човнів переправили 395 людей. 

    Пізніше з невеликого човна врятували ще двох біженців.

    За перші сім місяців 2018 року у Середземному морі загинули понад 1500 мігрантів та біженців, які намагалися дістатися Європи.

    Раніше повідомлялося, що морська рятувальна служба Іспанії протягом двох днів врятувала понад 1,2 тисячі мігрантів з Африки, які намагалися дістатися узбережжя Європи, подолавши Середземне море.

    Біля узбережжя Кіпру затонуло судно з біженцями, внаслідок чого загинули 19 людей.

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