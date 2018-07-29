Біля берегів Іспанії врятували понад 1200 біженців



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Мігранти

«Проблема міграції - це проблема Європи, і для неї необхідно загальноєвропейське рішення», - заявив глава МВС Іспанії

Морська пошуково-рятувальна служба Іспанії за останні кілька днів врятувала понад 1200 біженців.

Як повідомляє The Local, зокрема, 27 липня в морі Альборан і Гібралтарській протоці на заході Середземного моря рятувальники підняли на борт 888 осіб. На наступний день біля берегів південної області Андалусія були врятовані ще понад 330 мігрантів, які були на 17 човнах. У неділю, 29 липня, іспанські рятувальники продовжили пошуки.

«Проблема міграції - це проблема Європи, і для неї необхідно загальноєвропейське рішення», - заявив глава МВС Іспанії Фернандо Гранде-Марласка в ході візиту в Андалусію.

Він зустрівся з співробітниками поліції і Цивільної гвардії Іспанії та подякував їм за професіоналізм, гуманність і «повагу до закону навіть в самих складних умовах».

Гранде-Марласка звинуватив попередній консервативний уряд у недостатній підготовці до напливу біженців та оголосив про відкриття табору для мігрантів у південному портовому місті Альхесирасі.

Нагадаємо, висадка десятків мігрантів на іспанський пляж з туристами потрапила на відео.