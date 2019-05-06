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    Папа Римський заступився за мігрантів

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    Папу Римського Франциска вітають діти у болгарських національних строях в аеропорту Софії 5 травня 2019 р - Папа Римський заступився за мігрантів
    Папу Римського Франциска вітають діти у болгарських національних строях в аеропорту Софії 5 травня 2019 р

    Понтифік перебуває з візитом на Балканах

    Папа Римський Франциск заявив про те, що страждання мігрантів і біженців є хрестом для всього людства. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Відповідна заява була зроблена в рамках візиту до центру допомоги біженцям у столиці Болгарії - Софії. Там перебувають близько 50 осіб із Сирії, Афганістану та Іраку, яким допомагає благодійний фонд католицької церкви.

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    А відразу ж після прибуття до Болгарії, в неділю, понтифік закликав не закривати очі, серця і руки від тих, хто стукає в двері, як і належить в кращих християнських традиціях. У вівторок Франциск має прибути до Північної Македонії.

    Правоцентричний уряд Болгарії, куди входять три націоналістичні антимігрантські партії, вимагає від ЄС повного закриття зовнішніх кордонів для біженців і мігрантів. Окрім того, болгарські партії підтримують ідею створення центрів для прийому заявок на отримання статусу біженця за межами ЄС. В 2015 році Болгарія посилила контроль над кордонами із Туреччиною і Грецією. 

    До слова, Напередодні Папа Римський покликав до Ватикану митрополитів УГКЦ. Як зазначається, цією зустріччю, Папа прагне проявити знак своєї близькості до УГКЦ, що здійснює душпастирське служіння, як в Україні, так і в різних частинах світу.

    «Також ця зустріч дозволить глибше проаналізувати життя та потреби України», - зазначається в повідомленні.

    Як повідомлялося, Папа Римський підготував сюрприз для українських греко-католиків. 

    Святіший Отець Папа Римський Франциск підготував для Української Греко-Католицької Церкви сюрприз, про який незабаром повідомить Апостольська столиця.

    Про це під час Літургії на свято Воскресіння Господнього у Патріаршому соборі Воскресіння Христового повідомив Архієпископ Клаудіо Ґуджеротті, повідомляє прес-служба УГКЦ.

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