Біля білоруського кордону «блукала» росіянка, якій заборонили в’їзд в Україну



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Громадянці РФ було заборонено в’їзд на територію України до 2024 року

Біля українсько-білоруського кордону прикордонники Луцького загону затримали громадянку Росії.

Про це 5 серпня повідомляє Державна прикордонна служба України.

Випадок стався минулої суботи.

«Прикордонний наряд зупинив жінку на напрямку «Мокрани – Доманове» за кілька сотень метрів від кордону. Під час перевірки документів встановлено, що вона є громадянкою Росії», - заявили в ДПСУ.

Як зазначається, також з’ясувалося, що напередодні в пункті пропуску «Доманове» цій громадянці було відмовлено в пропуску на територію України, так як у неї були відсутні належні документи на право перетину кордону.

Крім того, відповідно до відомчої бази даних, даній громадянці було заборонено в’їзд на територію України до 2024 року.

«Наразі за порушення державного кордону на особу складено протокол за ч.1 ст.204-1 КУпАП. Також стосовно громадянки винесено ще одне рішення щодо заборони в’їзду в Україну терміном на 10 років, її передано білоруським прикордонникам», - повідомили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби зі стріляниною затримали у Закарпатській області зловмисників, які намагалися перемістити в Угорщину контрабандну партію сигарет.