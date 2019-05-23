Біля Чернівецької обладміністрації шукають вибухівку



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З 8 годині ранку біля Чернівецької ОДА прихожани РПЦ в Україні (колишня УПЦ МП) проводять молитовне стояння

У Чернівцях до поліції надійшло анонімне повідомлення про наявність біля облдержадміністрації вибухівки. Наразі проводять евакуацію.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у патрульній поліції Чернівецької області.

«Невідомий громадянин, зателефонувавши з таксофона на 102, повідомив про те, що біля ОДА вибухівка. Наразі проводиться евакуація», - розповіли у прес-службі патрульної поліції.

Сьогодні з 8 годині ранку біля Чернівецької ОДА прихожани РПЦ в Україні (колишня УПЦ МП) проводять молитовне стояння.

Уже майже тиждень в області триває протистояння прихожан, які у селі Товтри Заставнівського району не можуть поділити церкву. Представники УПЦ МП подали до суду, щоб встановити, чи є правомірним реєстрація релігійної громади ПЦУ. Тим часом, віряни ПЦУ кажуть про постійну агресію з протилежного боку.

Крім того, представникам Московського патріархату не сподобалось, що в облдержадміністрації зареєстрували статут релігійної громади села Добринівці Заставнівського району, яка вирішила перейти до ПЦУ.

Натомість в.о. голови ОДА Михайло Павлюк запевнив, що вони реєструють статути релігійних громад законно.

«Усі необхідні документи для цього є. До того ж стаття 19 Конституції України зобов’язує органи державної влади та їх посадові особи діяти у межах законодавства», - додав Павлюк.