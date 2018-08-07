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    Біля Херсону з моря дістали понад тисячу снарядів

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    <span>Роботи з розмінування велися із 16 червня</span> - Біля Херсону з моря дістали понад тисячу снарядів
    Роботи з розмінування велися із 16 червня

    Сапери-водолази завершили роботи з розмінування судна з боєприпасами часів Другої світової війни

    У Херсонській області закінчилися роботи з розмінування судна з боєприпасами часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Починаючи з 16 червня, група водолазно-саперних працівників аварійно-рятувального загону щодня піднімали на поверхню і знищували артилерійські снаряди.

    З початку робіт з розмінування було піднято на поверхню 1129 одиниць артснарядів різних калібрів.

    «Віддаючи данину героїзму, мужності і самопожертві моряків, присутні учасники імпровізованого мітингу взяли участь ще в одній церемонії - покладання вінків на воду Ягорлицької затоки», - повідомили у відомстві.

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