Біля Херсону з моря дістали понад тисячу снарядів



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Роботи з розмінування велися із 16 червня

Сапери-водолази завершили роботи з розмінування судна з боєприпасами часів Другої світової війни

У Херсонській області закінчилися роботи з розмінування судна з боєприпасами часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Починаючи з 16 червня, група водолазно-саперних працівників аварійно-рятувального загону щодня піднімали на поверхню і знищували артилерійські снаряди.

З початку робіт з розмінування було піднято на поверхню 1129 одиниць артснарядів різних калібрів.

«Віддаючи данину героїзму, мужності і самопожертві моряків, присутні учасники імпровізованого мітингу взяли участь ще в одній церемонії - покладання вінків на воду Ягорлицької затоки», - повідомили у відомстві.

