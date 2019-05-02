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    Біля Кам’янець-Подільського загорівся локомотив пасажирського поїзда

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    <p>Загорівся моторний відсік локомотиву на площі 15 кв.м</p> - Біля Кам’янець-Подільського загорівся локомотив пасажирського поїзда

    Загорівся моторний відсік локомотиву на площі 15 кв.м

    Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

    16 вагонів з пасажирами відчепив машиніст, який і повідомив про пожежу

    В ніч на 2 травня поблизу м. Кам’янець-Подільський у локомотиві потяга сполученням Чернівці – Київ сталася пожежа.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області. 

    Зазначається, що загорівся моторний відсік локомотиву на площі 15 кв.м.

    «16 вагонів з пасажирами відчепив машиніст, який і повідомив про пожежу», - заявили в ДСНС.

    Повідомляється, що пожежникам вдалось ліквідувати загоряння в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття підрозділу. Пожежу локалізовано о 00:30 та ліквідовано о 00:33.

    Причина пожежі встановлюється. Постраждалих немає.

    Нагадаємо, у місті Кам'янське на Дніпропетровщині сталася пожежа на території Української православної церкви. Горів дах будівлі та перекриття на площі 200 кв. м.

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