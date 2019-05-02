Біля Кам’янець-Подільського загорівся локомотив пасажирського поїзда



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Загорівся моторний відсік локомотиву на площі 15 кв.м Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

16 вагонів з пасажирами відчепив машиніст, який і повідомив про пожежу

В ніч на 2 травня поблизу м. Кам’янець-Подільський у локомотиві потяга сполученням Чернівці – Київ сталася пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Зазначається, що загорівся моторний відсік локомотиву на площі 15 кв.м.

«16 вагонів з пасажирами відчепив машиніст, який і повідомив про пожежу», - заявили в ДСНС.

Повідомляється, що пожежникам вдалось ліквідувати загоряння в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття підрозділу. Пожежу локалізовано о 00:30 та ліквідовано о 00:33.

Причина пожежі встановлюється. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у місті Кам'янське на Дніпропетровщині сталася пожежа на території Української православної церкви. Горів дах будівлі та перекриття на площі 200 кв. м.