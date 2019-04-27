На Дніпропетровщині на території храму УПЦ сталася пожежа
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Загиблих та постраждалих під час пожежі немає
Причина пожежі, яка сталася у місті Кам'янське, встановлюється правоохоронними органами
У місті Кам'янське на Дніпропетровщині вранці 27 квітня сталася пожежа на території Української православної церкви, яка знаходиться на вулиці Чорновола.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
«Пожежа виникла на даху одноповерхової окремо розташованої будівлі. Горів дах будівлі та перекриття на площі 200 кв. м», - зазначили в ДСНС.
О 07:07 пожежу було локалізовано та о 09:00 ліквідовано.
До гасіння пожежі залучалися 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
Нагадаємо, 25 квітня сталася пожежа в адміністративній будівлі Міністерства освіти на проспекті Перемоги, 10, що у Шевченківському районі столиці.