На Дніпропетровщині на території храму УПЦ сталася пожежа



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Загиблих та постраждалих під час пожежі немає Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Причина пожежі, яка сталася у місті Кам'янське, встановлюється правоохоронними органами

У місті Кам'янське на Дніпропетровщині вранці 27 квітня сталася пожежа на території Української православної церкви, яка знаходиться на вулиці Чорновола.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

«Пожежа виникла на даху одноповерхової окремо розташованої будівлі. Горів дах будівлі та перекриття на площі 200 кв. м», - зазначили в ДСНС.

О 07:07 пожежу було локалізовано та о 09:00 ліквідовано.

До гасіння пожежі залучалися 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, 25 квітня сталася пожежа в адміністративній будівлі Міністерства освіти на проспекті Перемоги, 10, що у Шевченківському районі столиці.