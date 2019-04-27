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    На Дніпропетровщині на території храму УПЦ сталася пожежа

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    <p>Загиблих та постраждалих під час пожежі немає</p> - На Дніпропетровщині на території храму УПЦ сталася пожежа

    Загиблих та постраждалих під час пожежі немає

    Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

    Причина пожежі, яка сталася у місті Кам'янське, встановлюється правоохоронними органами

    У місті Кам'янське на Дніпропетровщині вранці 27 квітня сталася пожежа на території Української православної церкви, яка знаходиться на вулиці Чорновола.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

    «Пожежа виникла на даху одноповерхової окремо розташованої будівлі. Горів дах будівлі та перекриття на площі 200 кв. м», - зазначили в ДСНС.

    О 07:07 пожежу було локалізовано та о 09:00 ліквідовано.

    До гасіння пожежі залучалися 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

    Нагадаємо, 25 квітня сталася пожежа в адміністративній будівлі Міністерства освіти на проспекті Перемоги, 10, що у Шевченківському районі столиці.

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