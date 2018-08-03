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    Біля Конгресу США затримали чоловіка з вогнепальною зброєю

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    Біля Конгресу США затримали чоловіка з вогнепальною зброєю

    Чоловік мав при собі в автівці вогнепальну зброю та набої

    Поліція Капітолію у четвер затримала чоловіка біля будівлі Конгресу США, який мав при собі в автівці вогнепальну зброю та набої.

    Про це повідомив центральний американський телеканал CNN.

    «Поліція заарештувала чоловіка, який мав вогнепальну зброю в припаркованому автомобілі біля будівлі Капітолію», - йдеться в публікації з посиланням на правоохоронців.

    Інцидент стався близько 9-ї ранку за місцевим часом.

    «Наразі не було виявлено жодних доказів, які би вказували на будь-який зв'язок з тероризмом», - прокоментувала інцидент директор з питань комунікацій Поліції Капітолію Єва Малецькі.

    Вона уточнила, що власник транспортного засобу прибув, коли поліція перебувала біля припаркованого автомобіля й погодився на обшук, під час якого «були виявлені зброя, боєприпаси та інші речі».

    Чоловік був заарештований і перевезений до відділення поліції для проведення розслідування.

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