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    Біля кордону України відкрили велике родовище газу

    Глибина залягання природного газу становить понад 2 тисячі метрів
    Польська нафтогазова компанія PGNIG знайшла нове велике родовище газу поблизу Перемишля на кордоні з Україною. Про це повідомляє Радіо Польща. Глибина залягання природного газу становить понад 2 тисячі метрів. Передбачається, що запасів родовища вистачить на кілька років експлуатації. Інтенсивність видобутку становитиме близько 150
    • Сьогодні, 00:23
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    <span>Польська нафтогазова компанія відкрила нові родовища газу поблизу Перемишля</span>
    Польська нафтогазова компанія відкрила нові родовища газу поблизу Перемишля

    Глибина залягання природного газу становить понад 2 тисячі метрів

    Польська нафтогазова компанія PGNIG знайшла нове велике родовище газу поблизу Перемишля на кордоні з Україною.

    Про це повідомляє Радіо Польща.

    Глибина залягання природного газу становить понад 2 тисячі метрів.

    Передбачається, що запасів родовища вистачить на кілька років експлуатації. Інтенсивність видобутку становитиме близько 150 куб. м газу на хвилину.

    Зазначається також, що нові поклади виявили неподалік від старих родовищ, які експлуатуються вже близько 60 років.

    Голова Польської нафтогазової компанії PGNIG Пйотр Возняк повідомив про плани продовжувати пошукові роботи у цьому районі.

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