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Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 4 листопада в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Йоаникія Великого

4 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого преподобного Йоаникія Великого. Це свято присвячене вірі, аскетизму та подвижництву святого, який понад 50 років провів у пустелі.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Йоаникія Великого

Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва фото 1

4 листопада православна церква вшановує пам'ять преподобного Йоаникія Великого, який жив у VIII–IX століттях. Згідно з переказами, Йоаникій народився в Малій Азії. У юності він був воїном, але після багатьох років служби вирішив присвятити себе духовному життю.

Він усамітнився в пустелі, де провів понад п’ятдесят років у суворому пості та молитві. За свою потужну віру та глибоке подвижництво Йоаникій отримав від Бога дар чудотворення, міг пророкувати та зцілювати хворих. За свою жертовність і святість він був зарахований до лику преподобних.

Молитви дня

О, преподобний отче Йоаникіє! До тебе ми звертаємося з молитвою, як до великого подвижника і чудотворця. Благаємо тебе, моли Христа Бога нашого, щоб Він дарував нам силу духу у спокусах, зміцнив нашу віру та направив наші стопи на шлях спасіння. Подай нам допомогу у наших потребах, зціли наші недуги і захисти від ворогів видимих та невидимих. Нехай твоїми молитвами ми досягнемо Царства Небесного.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Ясний день – зима буде холодною і сухою.
  • Туман вранці або хмарна погода – чекайте на теплу погоду до кінця осені.
  • Подув теплий вітер – зима буде м’якою.
  • Цей день вважався невдалим для важливих угод та без потреби намагалися не виходити з дому.

Що не можна робити

  • Сваритися, лихословити та бажати іншим зла.
  • Пліткувати й обмовляти інших.
  • Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
  • Позичати гроші та брати в борг.
  • Вирушати в далеку дорогу без нагальної потреби.
  • Починати важливі справи та укладати важливі угоди.
  • Зловживати алкоголем і переїдати.

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Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

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