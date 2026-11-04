День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

У День залізничника варто привітати усіх працівників залізничного транспорту, побажати їм ввічливих пасажирів і, звісно ж, легкої дороги

День залізничника – це професійне свято працівників залізничного транспорту. Раніше в Україні залізничники відзначали його в першу неділю серпня, але у 2002 році дата свята змінилася і стала фіксованою.

У воєнний час працівники залізниці виконують надзвичайно важливу та складну роботу – від початку війни «Укрзалізниця» евакуювала на захід України та за кордон кілька мільйонів українців. Завдяки злагодженій роботі Україну змогли відвідати світові знаменитості та політики.

«Главком» зібрав найкрасивіші вітання та листівки на День залізничника у 2026 році.

Коли відзначають День залізничника 2026

Згідно з указом президента України «Про внесення зміни до указу президента України від 15 липня 1993 року № 257» від 11 грудня 2002 р. № 1140/2002 День залізничника відзначається щорічно 4 листопада.

В Україні сьогодні – понад 30 тис. км залізничних колій, близько 300 тис. осіб працює на залізниці. Це і машиністи, і зв'язківці, і енергетики, провідники та диспетчери, чергові на станціях і багато інших спеціалістів – усі вони забезпечують комфорт і безпеку пасажирів та вантажів.

Історія свята Дня залізничника

День залізничника був заснований в Російській імперії у 1896 році і святкувався щорічно 25 червня аж до 1917 року. Після 1917 року свято було забуте майже на двадцять років. У СРСР свято відновили постановою від 9 липня 1940 року. Залізничники відзначали професійне свято у першу неділю серпня (святкується досі в Росії, у Білорусі, Казахстані, Киргизстані та Болгарії).

Після здобуття незалежності свято було встановлено в Україні згідно з указом президента «Про День залізничника» від 15 липня 1993 року № 257/93-рп і відзначалося у першу неділю серпня, як і було в СРСР.

Київський вокзал, ймовірно, у 1950-х роках архівне фото

Із 2002 року День залізничника відзначається щорічно 4 листопада. Саме 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд на територію сучасної України. Цей день вважається початком історії залізниць в Україні.

До незалежності України офіційна історіографія називала першою залізничною лінією ділянку Одеса – Балта, яка була побудована на 5 років пізніше від лінії Перемишль – Львів. Комуністичний режим замовчував усі досягнення на тій території сучасної України, яка належала не до царської Росії, а до Австро-Угорщини.

Залізничники та велика війна

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Укрзалізниця фактично перетворилася на один із головних інструментів евакуації населення. У перші тижні війни потяги вивозили людей із Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та інших міст, яким загрожували російські війська.

За підсумками 2022 року залізницею евакуювали близько 4 млн українців до західних областей країни та ще 600 тис. – за кордон. У найнапруженіші дні кількість евакуйованих сягала майже 200 тис. людей на добу. Потягами також вивозили дітей, людей похилого віку, пацієнтів лікарень і домашніх тварин.

Повномасштабна війна змінила умови роботи працівників залізниці. Машиністи, провідники, диспетчери, колійники, ремонтні бригади та працівники вокзалів продовжують працювати навіть у районах, де регулярно оголошують повітряні тривоги або фіксують російські атаки.

За даними проєкту «Залізна родина», який допомагає працівникам «Укрзалізниці» та їхнім сім'ям, унаслідок російської агресії загинули 1219 залізничників, ще 3258 дістали поранення. Понад 793 працівники втратили житло, а понад 500 дітей залишилися без батьків.

фото: Укрзалізниця

Частина залізничників долучилася до Сил оборони України. Водночас їхні колеги продовжують забезпечувати роботу залізничної системи в тилу та прифронтових регіонах.

У 2026 році Росія посилила атаки на українську залізничну інфраструктуру. Під ударами опиняються локомотиви, пасажирські вагони, станції, депо та залізничні колії.

фото: Telegram/Олексій Кулеба

Під час війни робота залізничників стала частиною загальної стійкості країни. Вони евакуюють людей, перевозять необхідні вантажі, відновлюють пошкоджену інфраструктуру та забезпечують рух потягів навіть за умов постійної небезпеки.

Привітання до Дня залізничника у віршах

Залізничники, вітаю!

Хай життя вас надихає,

Хай ростуть зарплата й досвід,

Радість хай життя приносить!

Хай чекають гарні зміни,

Не лякають вас хай ціни,

Хай доходів вистачає,

Щоб життя здавалось раєм!

***

Потяги й паровози –

Ваша головна любов,

У спеку й в дощ, у сніг, в морози

Їдете ви знову і знов.

І попри усі напасті

Ходять ваші потяги!

За усе це просто щастя

Ми вам бажаєм як завжди!

***

З Днем залізничника вітаю!

Роботи гарної бажаю.

Щоб перон завжди був світлим,

Пасажир щоб був привітним.

Зарплатні бажаю вище,

З рідними бувати більше.

Гарної завжди дороги,

А в житті вам – перемоги.

***

Щоб розклад вірним був і вдома,

На вас чекала вся родина,

Щоб ви не почували втоми

А пасажири вас любили!

Привітання до Дня залізничника у прозі

Нехай ваше життя буде як шлях залізницею: безперешкодним, легким та успішним. А якщо й трапляється щось погане, то завжди вдається повернути важіль у потрібному напрямку. З Днем залізничника!

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З Днем залізничника! Нехай ти будеш не тільки багато працювати, а й багато подорожувати, нехай шлях твого життя буде щасливим, яскравим, мирним і по-сімейному теплим!

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Вітаю з Днем залізничника! Нехай рейки твого життя ніколи не закінчуються і йдуть у нескінченну далечінь. Зелений семафор всім твоїм починанням і найтепліших зустрічей на пероні. Нехай тебе завжди супроводжує удача, подібна до швидкісного поїзда: постійно везе і скрізь встигає!

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Вітаю з Днем залізничника! Хочу побажати розквіту твоїй сфері, щоб ти міг пишатися своєю професією! Будь відкритим, щирим та відвертим! Нехай твоя робота приносить людям безліч можливостей подорожувати та знайомитися з чудовими краєвидами різних міст та сіл у різних країнах! Бажаю радості, вдачі та кохання!

Привітання до Дня залізничника у яскравих листівках