В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 6°-8° тепла

Сьогодні, 4 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без істотних опадів, лише на крайньому півдні країни невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-6° тепла, на узбережжі морів до 10°, вдень 4-9°, у південній частині країни 7-12°. В Карпатах невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

Прогноз погоди на 4 листопада Укргідрометцентр

У середу, 4 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 6-8°.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині.