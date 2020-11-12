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    Біля курорту Шарм-ель-Шейх розбився вертоліт з миротворцями

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    <span>За попередньою інформацією, стався нещасний випадок, але остаточно причину падіння з'ясує розслідування</span> - Біля курорту Шарм-ель-Шейх розбився вертоліт з миротворцями
    За попередньою інформацією, стався нещасний випадок, але остаточно причину падіння з'ясує розслідування

    Загинули шестеро американців, чех і француз

    Неподалік курортного містечка Шарм-ель-Шейх у Єгипті розбився військовий вертоліт з миротворцями багатонаціональних сил. Вісім військовослужбовців миротворчих сил, в тому числі шість американців, загинули внаслідок катастрофи.

    Одній людині вдалося вижити, повідомляє CNN із посиланням на інформацію Збройних сил коаліції.


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    За попередньою інформацією, серед загиблих шестеро громадян США, громадянин Франції та громадянин Чехії.

    Повідомляється, що «немає інформації, яка б вказувала, що катастрофа була чимось іншим, крім аварії», і що триває розслідування, яке з’ясує причину падіння вертольота.

    Як відомо, миротворчі сили на Синайському півострові спостерігають за угодою, яку Єгипет та Ізраїль підписали 1978 році. До складу Міжнародного контингенту MFO входять кілька сотень американців, а також представники 13 інших держав, в основному це члени Європейського Союзу.

     

    Теги: катастрофа Ізраїль розслідування
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