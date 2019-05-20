Біля посольства США у Багдаді вибухнула ракета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іракські силовики закрили урядовий район Фото: Al Arabiya

Ракета була запущена з району Аль-Гадір у східній частині Багдада в бік «зеленої зони»

В неділю, 19 травня, в урядовій «зеленій зоні» Багдада стався ракетний обстріл території поруч з посольством США.

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

Попередньо відомо, що в результаті вибуху ніхто не постраждав. Ракета була запущена з району Аль-Гадір у східній частині Багдада в бік «зеленої зони».

Телеканал зазначає, що іракські силовики закрили урядовий район. Зараз поліція розшукує причетних до вибуху.

Нагадаємо, 16 травня США евакуювали більшу частину співробітників свого посольства в Багдаді.

До слова, у неділю, 19 травня, на півдні Іраку під час руху підірвали автобус з солдатами шиїтської воєнізованої групи, внаслідок чого щонайменше семеро людей загинули, ще 26 дістали поранення.