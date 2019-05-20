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    Біля посольства США у Багдаді вибухнула ракета

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    <p>Іракські силовики закрили урядовий район</p> - Біля посольства США у Багдаді вибухнула ракета

    Іракські силовики закрили урядовий район

    Фото: Al Arabiya

    Ракета була запущена з району Аль-Гадір у східній частині Багдада в бік «зеленої зони»

    В неділю, 19 травня, в урядовій «зеленій зоні» Багдада стався ракетний обстріл території поруч з посольством США.

    Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

    Попередньо відомо, що в результаті вибуху ніхто не постраждав. Ракета була запущена з району Аль-Гадір у східній частині Багдада в бік «зеленої зони».

    Телеканал зазначає, що іракські силовики закрили урядовий район. Зараз поліція розшукує причетних до вибуху.

    Нагадаємо, 16 травня США евакуювали більшу частину співробітників свого посольства в Багдаді.

    До слова, у неділю, 19 травня, на півдні Іраку під час руху підірвали автобус з солдатами шиїтської воєнізованої групи, внаслідок чого щонайменше семеро людей загинули, ще 26 дістали поранення.

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