Біля посольства США у Багдаді вибухнула ракета
-
Розсилка
Іракські силовики закрили урядовий район
Ракета була запущена з району Аль-Гадір у східній частині Багдада в бік «зеленої зони»
В неділю, 19 травня, в урядовій «зеленій зоні» Багдада стався ракетний обстріл території поруч з посольством США.
Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.
Попередньо відомо, що в результаті вибуху ніхто не постраждав. Ракета була запущена з району Аль-Гадір у східній частині Багдада в бік «зеленої зони».
Телеканал зазначає, що іракські силовики закрили урядовий район. Зараз поліція розшукує причетних до вибуху.
Нагадаємо, 16 травня США евакуювали більшу частину співробітників свого посольства в Багдаді.
До слова, у неділю, 19 травня, на півдні Іраку під час руху підірвали автобус з солдатами шиїтської воєнізованої групи, внаслідок чого щонайменше семеро людей загинули, ще 26 дістали поранення.