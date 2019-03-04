Біля столиці Венесуели помітили військовий літак РФ

Іл-62 вилетів з Московської області

У ніч з 2 на 3 березня літак Іл-62 Міністерства оборони РФ з бортовим номером RA-86496 перебував у повітрі в районі столиці Венесуели Каракаса,

Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.

За даними Flightradar24, Іл-62 вилетів вранці 2 березня з Московської області.

Як пише The Bell, сайт зафіксував лише деякі ділянки перельоту: екіпаж міг відключати транспондер, щоб не передавати всі координати польоту.

Літак взяв курс на Південну Африку, пролетів над столицею Марокко - Рабатом - та в ніч проти 3 березня знизився над Каракасом. Вдень 3 березня Flightradar24 зафіксував Іл-62 над Гренадою у Карибському морі.