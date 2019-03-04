Біля столиці Венесуели помітили військовий літак РФ
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Іл-62 вилетів з Московської області
У ніч з 2 на 3 березня літак Іл-62 Міністерства оборони РФ з бортовим номером RA-86496 перебував у повітрі в районі столиці Венесуели Каракаса,
Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.
За даними Flightradar24, Іл-62 вилетів вранці 2 березня з Московської області.
Як пише The Bell, сайт зафіксував лише деякі ділянки перельоту: екіпаж міг відключати транспондер, щоб не передавати всі координати польоту.