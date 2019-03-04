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    Біля столиці Венесуели помітили військовий літак РФ

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    Біля столиці Венесуели помітили військовий літак РФ

    Іл-62 вилетів з Московської області

    У ніч з 2 на 3 березня літак Іл-62 Міністерства оборони РФ з бортовим номером RA-86496 перебував у повітрі в районі столиці Венесуели Каракаса,

    Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.

    За даними Flightradar24, Іл-62 вилетів вранці 2 березня з Московської області.

    Як пише The Bell, сайт зафіксував лише деякі ділянки перельоту: екіпаж міг відключати транспондер, щоб не передавати всі координати польоту.

    Літак взяв курс на Південну Африку, пролетів над столицею Марокко - Рабатом - та в ніч проти 3 березня знизився над Каракасом. Вдень 3 березня Flightradar24 зафіксував Іл-62 над Гренадою у Карибському морі.
    Росія Міноборони РФ літак Венесуела Марокко
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