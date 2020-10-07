На Миколаївщині сталося екологічне лихо: риба гине, а люди залишились без води



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За останні два дні рівень води на річках Південний Буг та Кодима в районі міста Первомайськ досягла критичних позначок

Головний екологічний інспектор України назвав винних у тому, що коїться в Первомайську

Частина жителів Первомайська, що у Миколаївській області, на тиждень залишилася без води, як питної, так і такої, що використовується для господарських потреб. А Держрибагентство зафіксувало масовий мор риби, зокрема, рідкісних червонокнижних видів. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

«Ймовірна причина екологічного лиха – ремонт Первомайської ГЕС, власником якої є ТОВ «Емза». За попередньою інформацією на ГЕС здійснили спуск води, не врахувавши, що на греблі наявні пошкодження, через які витікає вода, і річка Південний Буг не встигає поповнювати водосховище у Первомайську. Це призвело до різкого (на кілька метрів) зниження рівня води та зазначених вище наслідків», - написав він.

Він додав, що, за інформацією народного депутата Максима Дирдіна, ТОВ «Емза» не отримувало письмового погодження на проведення ремонту від Первомайської міської ради. А це є суттєвим порушенням.

Зараз Державна екологічна інспекція готує документи, щоб оперативно розпочати перевірку цього підприємства, додав Мальований.

«Також Держекоінспекція направила запит до Держрибагентства, щоб отримати точну інформацію щодо загибелі водних ресурсів, на основі якої ми зможемо розрахувати збитки, завдані довкіллю. Оскільки саме Держекоінспекція має в сфері своїх повноважень фіксацію відповідних порушень екологічного законодаства та розрахунок шкоди, завданої навколишньому середовищу.

Про результати перевірки обов’язково повідомлю. Зараз наше найголовніше завдання - оперативно впоратись з цією по-справжньому кризовою ситуацією та не допустити її повторення в майбутньому». – розповів головний екологічний інспектор України. .