Біля Тунісу потонуло судно з мігрантами: 80 осіб зникли безвісти



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Аварії човнів з мігрантами регулярно стаються у Середземному морі

Всього на судні перебувало 86 осіб

У Середземному морі біля берегів Тунісу близько 80 мігрантів зникли безвісти після того, як затонув човен, на якому вони пливли в напрямку Європи.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що всього на судні перебувало 86 осіб. З них знайшли лише чотирох, один з яких згодом помер.

«Біля узбережжя Тунісу сталася корабельна аварія, чотирьох осіб врятували і доправили до Тунісу. Вони сказали, що на човні були 86 людей. Є побоювання, що близько 80 мігрантів загинули», - повідомив речник Міжнародної організації з міграції Флавіо Ді Джакомо.

Човен прямував з міста Зуара у Лівії і потонув біля міста Зарзіс в Тунісі. До якої саме європейської країни він прямував, невідомо. Трьох осіб з потонулого човна, які вижили внаслідок аварії, відправили до місцевого притулку для мігрантів у Зарзісі. Станом на 4 липня, щонайменше 82 особи з цього човна вважаються такими, що зникли безвісти.

У травні поблизу узбережжя Тунісу перекинувся човен з мігрантами. Внаслідок цього потонули щонайменше 70 людей.

Нагадаємо, що за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році 2262 мігранти загинули або зникли безвісти у центральній частині Середземного моря.