Біометричний контроль на кордоні з Росією запрацює з 27 грудня у тестовому режимі

Слободян підкреслив, що зараз тривають останні технічні приготування до того, аби нові правила з 1-го січня запрацювали у повному режимі

Мобільні комплекси біометричного контролю на кордоні з Російською Федерацією запрацюють з 27 грудня у тестовому режимі. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян. «27 числа у тестовому варіанті ми спробуємо використовувати їх на різних ділянках україно-російського кордону для



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Слободян підкреслив, що зараз тривають останні технічні приготування до того, аби нові правила з 1-го січня запрацювали у повному режимі

Мобільні комплекси біометричного контролю на кордоні з Російською Федерацією запрацюють з 27 грудня у тестовому режимі. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

«27 числа у тестовому варіанті ми спробуємо використовувати їх на різних ділянках україно-російського кордону для того, щоб протестувати саму систему, подивитись готовність наших робочих місць до більш масштабного старту, який відбудеться з 1 січня. Так, дійсно, з завтрашнього дня ці мобільні комплекси будуть використовуватись на україно-російській ділянці кордону в основних пунктах пропуску», - розповів Слободян.

На запитання ведучого, яка кількість таких комплексів і де конкретно вони будуть розміщені, Слободян відповів: «Вони будуть змінювати у процесі цих днів, що лишились до Нового року свою дислокацію. Вони будуть використовуватись там, де буде найбільший трафік, по-перше. По-друге, там, де є потенційна необхідність їх застосовувати на напрямках зосередження основних зусиль. Звичайно, це будуть і основні пункти пропуску. Це Гоптівка на Харківщині, Бачевськ на Сумщині – там, де розташовані основні стратегічні магістралі, а також і в інших місцях , щоб подивитись як працює зв’язок та як працюють комунікації».

Слободян також підкреслив, що зараз тривають останні технічні приготування до того аби ці комплекси з 1-го січня запрацювали у повному режимі.

«Зараз тривають технічні приготування. Звісно, що обсяг роботи, який потрібно було виконати впродовж останніх 4 місяців, досить великий. Це не тільки облаштування наших основних 157 пунктів пропуску необхідною апаратурою, але й с створення системи передачі цієї інформації, зберігання цієї інформації . Тобто це досить такий масштабний проект, якщо брати і для ДПСУ і для України в цілому… До 1 січня ми будемо готові на 100 відсотків», - сказав він.

На запитання чи будуть подібні мобільні комплекси встановлені на пунктах пропуску в зоні АТО, Слободян відповів: «Якщо ми говоримо про зону АТО, та на КПВВ на лінії розмежування громадяни РФ можуть проїжджати тільки з тієї території, яка контролюється Україною на ту територію, яка тимчасово нам непідконтрольна і то за умови наявності дозволів. Тобто для того, щоб потрапити на КПВВ в зоні АТО, їм потрібно офіційно перетнути кордон у діючих пунктах пропуску і, звісно, вони будуть проходити біометричну перевірку там, де вони будуть заїжджати до України. У той же час, КПВВ і на лінії розмежування і на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом будуть встановлені прилади для біометричного контролю, але вони будуть виконувати там швидше допоміжну функцію для перевірки біометричних даних тієї чи іншої особи у випадку, якщо виникне сумнів наприклад, що це дійсно той громадянин, паспорт чиєї людини він надає. Тобто на лінії розмежування».

