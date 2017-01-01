Бійці АТО кинули в сміттєвий бак лікаря, через якого залишилися без пенсій

Лікар кілька місяців не скликав комісію з визнанням інвалідності

У Дніпрі ветерани АТО викинули до сміттєвого баку голову комісії медико-соціальної експертизи за призначенням інвалідності. Про це повідомляє ТСН. Щоб підтвердити свій статус, поранені бійці повинні періодично проходити медобстеження спеціальної комісії, однак уже кілька місяців лікарі її переносять. За словами ветеранів, саме з вини цього



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Лікар кілька місяців не скликав комісію з визнанням інвалідності

У Дніпрі ветерани АТО викинули до сміттєвого баку голову комісії медико-соціальної експертизи за призначенням інвалідності.

Про це повідомляє ТСН.

Щоб підтвердити свій статус, поранені бійці повинні періодично проходити медобстеження спеціальної комісії, однак уже кілька місяців лікарі її переносять.

За словами ветеранів, саме з вини цього чиновника вони вже кілька місяців не отримають пенсій по інвалідності.

У свою чергу голова Центру стверджує: комісію не призначає, бо усі документи бійців вилучила поліція в рамках розслідування кримінальної справи.

Ветерани АТО в свою чергу впевнені: справи лікарю давно повернули.

Під час суперечок медиків і бійців виникла штовханина, головлікаря кинули в сміттєвий бак, який стояв поруч.