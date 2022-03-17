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    Бійці з Близького Сходу поки не вливаються у лави росармії – військові США

    В Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Бійці з Близького Сходу поки не вливаються у лави росармії – військові США
    В Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Водночас американці фіксують присутність на боці росармії найманців з «групи Вагнера»

    Військові США не спостерігають притоку бійців з Близького Сходу до російських сил, попри заяви Кремля про буцімто готовність значної кількості військовиків з регіону брати участь у бойових діях в Україні на боці Москви.

    Про це заявив командувач Центрального Командування Збройних сил США Кеннет Маккензі у ході слухань Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США, повідомляє кореспондент «Голосу Америки» Джефф Селдін.

    Як повідомляє Селдін, Маккензі заявив, що США уважно стежать за ситуацією і поки не бачать потоку бійців з Сирії. Маккензі також відзначив, що ситуація може змінитись.

    Також у ході слухань очільник Військового командування США у Африці Стівен Таунсенд заявив, що поки не бачить спроб Росії залучити африканських найманців до війни в Україні.

    При цьому Таунсенд відзначив, що вважає, що Росія залучає найманців з «групи Вагнера» до війни проти України.

    Раніше президент Росії Путін погодився із залученням добровольців у війну проти України. Крім цього, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про начебто понад 16 тис. бажаючих їхати воювати в Україну. Найбільше таких охочих з країн Близького Сходу.

    12 березня в районі Новоукраїнки співробітники Служби безпеки України взяли в полон бойовика російської приватної військової компанії «Вагнер».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Бійці з Близького Сходу поки не вливаються у лави росармії – військові США