Бійці з Близького Сходу поки не вливаються у лави росармії – військові США

Водночас американці фіксують присутність на боці росармії найманців з «групи Вагнера»

Військові США не спостерігають притоку бійців з Близького Сходу до російських сил, попри заяви Кремля про буцімто готовність значної кількості військовиків з регіону брати участь у бойових діях в Україні на боці Москви.

Про це заявив командувач Центрального Командування Збройних сил США Кеннет Маккензі у ході слухань Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США, повідомляє кореспондент «Голосу Америки» Джефф Селдін.

Як повідомляє Селдін, Маккензі заявив, що США уважно стежать за ситуацією і поки не бачать потоку бійців з Сирії. Маккензі також відзначив, що ситуація може змінитись.

Також у ході слухань очільник Військового командування США у Африці Стівен Таунсенд заявив, що поки не бачить спроб Росії залучити африканських найманців до війни в Україні.

При цьому Таунсенд відзначив, що вважає, що Росія залучає найманців з «групи Вагнера» до війни проти України.

Раніше президент Росії Путін погодився із залученням добровольців у війну проти України. Крім цього, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про начебто понад 16 тис. бажаючих їхати воювати в Україну. Найбільше таких охочих з країн Близького Сходу.

12 березня в районі Новоукраїнки співробітники Служби безпеки України взяли в полон бойовика російської приватної військової компанії «Вагнер».