СБУ взяла у полон «вагнерівця»

«Вагнерівця» схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників

В районі Новоукраїнки співробітники Служби безпеки України взяли в полон бойовика російської приватної військової компанії «Вагнер».

«Він хизується своїм бойовим досвідом, успішними операціями в Сирії та на Донбасі у 2014-215 роках. Окупант вірив у казку й тепер: «…нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача – освободить их от фашистов». Втім, Україна зразка 2022 року - зовсім інша держава, і наші військові здатні знищити навіть найпрофесійніших окупантів», – заявили в СБУ.

«Вагнерівця» схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил російських загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок.

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